Il duo Iaquinta-Serra ai Pomeriggi della Mozart di Savona

Voce e pianoforte. Forse la formazione ideale per godere della grande musica. L'Associazione Mozart Savona, presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona, proporrà un concerto, venerdì 6 maggio alle ore 17,30, di Ilaria Iaquinta, soprano e Giacomo Serra, pianoforte.

Il duo veneto-partenopeo proporrà musiche di Rossini, Beethoven, Schumann, Donizetti e Di Giacomo in uno spettacolo intitolato “La voce eroica”.

La rassegna “I pomeriggi della Mozart” si avvale della collaborazione dell'Associazione Allegro con Moto e del sostegno di Fondazione De Mari, Banca di Credito Cooperativo Pianfei Rocca De 'Baldi e Brignolo Assicurazioni.

Ilaria Iaquinta Ha studiato canto lirico presso il Conservatorio di Napoli, poi si è perfezionata con Mirella Freni e Sherman Lowe per l’opera italiana, con Antonio Florio per la musica francese e barocca e con Christa Ludwig per il Lied tedesco. Si è laureata in Conservazione dei beni culturali con una tesi in Storia della musica su Jacques Offenbach. E’ vincitrice di concorsi internazionali tra cui il Concorso lirico “Francesco Albanese” e il Festival della romanza da salotto di Conegliano Veneto “Pier Adolfo Tirindelli”. Si è esibita presso prestigiose istituzioni, Festival e sedi sia nazionali che internazionali. Tra queste: Centro di musica antica Pietà dei Turchini, Festival di Ravello, Festival di St Denis, Kolner Philarmonie di Colonia, Associazione Scarlatti di Napoli, Rassegna Farnesiana di Piacenza, Concerti presso i musei del Polo museale di Napoli, Teatro Lirico Coccia di Novara, Concerti del vespro di Milano, Rassegna del centro La Soffitta di Bologna, Festival Piatti di Bergamo. E’ stata più volte invitata in Francia a cantare nell’ambito di numerosi festival tra cui: Festival poétique et musicale in Normandia, Musicales au Fival, Festival International de Musique d’Hyères, Les Heures musicales de Binic in Bretagna. Ha partecipato come artista del coro all’Opera-film in mondovisione “Traviata a Paris” con la direzione di Zubin Metha e la regia di Patroni Griffi. E’ stata interprete principale, in diversi festival e teatri, di alcune opere buffe tra cui Le Cantatrici villane di V. Fioravanti, La Locandiera di P. Auletta, La Dirindina di Domenico Scarlatti, La Furba e lo sciocco di D. Sarro, Un maestro ed una cantante di L. Rossi. Ha collaborato con il Teatro Rendano di Cosenza, il Teatro Verdi di Trieste e la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Si è esibita con il M° Giacomo Serra in diretta per RAI-Radio3 partecipando nella sede di Milano alla trasmissione Piazza Verdi.

Giacomo Serra si è diplomato brillantemente in pianoforte al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con Riccardo Risaliti. Ha studiato con Dario De Rosa, pianista del Trio di Trieste e si è perfezionato con Giorgio Agazzi, docente al Conservatorio di Losanna. E’ laureato in musicologia all’Università di Venezia Cà Foscari. Ha vinto i seguenti concorsi pianistici: Città di Osimo (cat. Duo pianistico) Città di Albenga (solista). Dal 1995 è Maestro di Sala e Pianista d’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. In questo ruolo ha collaborato al pianoforte con direttori di fama internazionale quali Giuseppe Sinopoli, Mitislav Rostropovich, Jeffrey Tate, Gustav Kuhn e molti altri. E’stato Maestro di Sala all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il Parsifal 2009 diretto da Daniele Gatti. Ha suonato come solista con l’Orchestra Scarlatti di Napoli. E’ docente di ruolo al Conservatorio di musica di Avellino.

L'ingresso è libero nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.