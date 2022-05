Alassio, attiva la piattaforma per richiedere il contributo per le famiglie in fuga dall'Ucraina

"L'avevamo annunciato nel corso dell'ultimo Consiglio comunale ed è finalmente online la piattaforma del dipartimento della Protezione civile che permette alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela legale".

Franca Giannotta, assessore alla Protezione civile del comune di Alassio, prosegue insieme ai volontari della Protezione civile Alassio, il monitoraggio delle attività di accoglienza e sostegno ai profughi della guerra in Ucraina.

"Il contributo – si legge sul sito – è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti".

Per richiedere il contributo su https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it è necessario avere il codice fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellulare e una email. Per conoscere nel dettaglio i requisiti e le modalità di richiesta del contributo sul sito del Dipartimento di Protezione civile è disponibile un vademecum in italiano, inglese e ucraino.