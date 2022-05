Al via il 2022 di Electropark: svelati i primi ospiti internazionali del festival, i format e il tema dell’undicesima edizione “Dreamworlds” (Video)

Una stagione di eventi tra maggio e ottobre che coinvolge una ventina di luoghi della città, con un festival di tre giorni tra club, spiaggia, mercato e una villa storica come punta di diamante del programma. Prende il via venerdì 20 maggio la stagione di eventi targata Forevergreen che comprende l’undicesima edizione di Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative di Genova. Un calendario ricco e dalle diverse sfumature che, dopo due anni di sperimentazione di altri formati, vede il ritorno del Festival concentrato: un'esperienza di tre giorni unica tra Villa del Principe, Mercato dei Pescatori della Darsena, Virgo Club e una spiaggia ancora da svelare. In programma da venerdì 15 a domenica 17 luglio, il festival vede protagonisti artiste, artisti e dj del calibro di Loraine James, Ben Ufo, Darwin, Nosedrip e Luwei e altri ospiti di livello nazionale e internazionale che saranno resi noti nelle prossime settimane. Ad alzare il sipario sulla stagione di Forevergreen è il primo appuntamento di Fish & Djs, con i dj set di Coconaut e di un altro ospite di venerdì 20 maggio (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena.

«Per Electropark il 2022 è un anno molto importante – spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – in cui possiamo ripartire con il format festival e in cui, contemporaneamente, intensifichiamo la vocazione multidisciplinare raccogliendo i frutti degli ultimi due anni, che ci hanno permesso di sviluppare importanti progetti di ibridazione di linguaggi e discipline nel segno della musica elettronica». Un ritorno significativo per Electropark, che festeggia l'edizione numero undici con un programma che si divide in due momenti: il festival dal 15 al 17 luglio, che richiama la cultura del clubbing, e un palinsesto multidisciplinare in calendario da settembre a ottobre che contamina la musica elettronica con arti visive, circo, performance teatrali o di danza. «Dopo qualche piccola anteprima già svolta in città – prosegue Mazzone – torniamo con il festival dal 15 al 17 luglio: abbiamo lavorato molto per creare un'esperienza unica di tre giorni, che permetta al pubblico di ballare e divertirsi, ma anche di rilassarsi e trascorrere un weekend a Genova in luoghi inediti, aperti, inclusivi e di grande valore storico come Villa del Principe, Virgo Club, Mercato dei Pescatori della Darsena e una spiaggia che sveleremo nelle prossime settimane. Dopo il festival di luglio Electropark torna a settembre all’insegna della multidisciplinarietà, con performance dal vivo, concerti, installazioni e rappresentazioni teatrali tra musica elettronica, danza, circo, arti visive».

Electropark è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall'idea alla scena” e rientra nella serie di eventi targata Forevergreen, che prende il via venerdì 20 maggio con Fish & Djs al Mercato dei Pescatori della Darsena. La stagione comprende anche Piazze Spettacolari e diverse attività collaterali.

«Nell'edizione in cui torna il festival nel formato tradizionale – aggiunge Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria – Electropark conferma la sua vocazione di far vivere la città in modo diverso. Ciò che rende unica questa manifestazione è la capacità multidisciplinare di intrecciare la musica elettronica con le arti visive, il teatro e la danza. Il tema di quest'anno è “Dreamworlds” che sottintende la necessità di prendersi cura del mondo e delle arti, argomento decisamente attuale e giovane che nella formazione come Regione portiamo avanti con il “care” (prendersi cura delle proprie competenze) di Orientamenti 2022. Il messaggio è dunque forte come è grande la capacità di Forevergreen di dialogare con diverse realtà culturali e sociali, fatto questo che rende Electropark e gli altri eventi della stagione ancor più interessanti nel panorama complessivo ligure». Complessivamente, da maggio a ottobre Forevergreen coinvolge una ventina di luoghi di Genova, a conferma dello stretto rapporto con la città e della vocazione a valorizzarne il patrimonio a più livelli: locale, nazionale e internazionale.