A Toirano una mostra fotografica e di poesie sulla figura materna

Sarà inaugurata sabato 7 maggio, alle ore 16.30, presso la sede della biblioteca civica “Baccio Emanuele Maineri” di Toirano, in via Parodi 31, la mostra dal titolo “Mater Dulcissima”, esposizione fotografica e di testi poetici dedicata alla figura materna e a tutto ciò che essa rappresenta e trasmette sul piano affettivo e sentimentale.

Curata dal Circolo “Un libro per amico” in collaborazione con la biblioteca – che da anni ne ospita gli incontri settimanali incentrati sulla lettura, sul commento e sulla recensione di romanzi o altri volumi –, la mostra nasce dalla volontà di celebrare la nostra principale e più amorevole figura di riferimento attraverso il connubio tra due potenti forme artistiche ed espressive: la fotografia, con gli scatti di tempi passati ritrovati con emozione da ogni membro del gruppo nel proprio album dei ricordi, e la poesia, tramite un’accurata selezione di componimenti, italiani e stranieri, in lode e memoria delle madri degli autori (tra questi Ungaretti, Quasimodo, Caproni, Neruda e Pasolini, di cui ricorre come noto il centenario della nascita).

Dopo il momento inaugurale, durante il quale verranno presentati e letti alcuni dei testi scelti, la mostra sarà visitabile fino all’11 giugno prossimo negli orari di apertura della biblioteca (lunedì, mercoledì e sabato, dalle 15.30 alle 18.30; martedì e venerdì, dalle 21.00 alle 23.00) e naturalmente in occasione della Festa della Mamma, domenica 8 maggio, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

"Nella stagione che ci vede con fiducia ripartire – afferma il consigliere alla cultura Nicola Panizza –, siamo particolarmente lieti di promuovere una mostra sul fondamentale rapporto d’affetto e d’amore che così intimamente e indissolubilmente ci lega, dapprima in presenza e poi nella forza viva del ricordo, alle nostre madri. Ringraziamo il Circolo di lettura e la sua appassionata coordinatrice Marta Grechi per l’iniziativa, i volontari della biblioteca civica e i cittadini che hanno dato un contributo alla preparazione e all’allestimento".