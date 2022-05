Gli incontri di maggio alla libreria Ubik: il programma

Ultimi incontri primaverili della libreria Ubik, in attesa dell'inizio del Festival Parole Ubikate in Mare (dopo un anno di stop a causa del Covid), rassegna che riprende quest'anno a fine giugno ad Albissola Marina ma anche a Savona.

Grandi autori negli eventi di questo mese: il giornalista Direttore de L'Espresso Lirio Abbate (attualmente sotto scorta per le sue inchieste) che presenterà il suo libro sulle stragi di mafia;

lo storico Marcello Flores che parlerà della guerra in Ucraina e degli stupri di guerra commessi verso le donne.

Due prestigiosi incontri musicali, con il chitarrista italo americano Beppe Gambetta e con il grande batterista Roberto Gualdi, che presenteranno il loro nuovi libri.

Presentazione dei nuovi romanzi della scrittrice e giornalista Sandra Bonzi, e dello scrittore ed ex giudice Roberto Settembre.

Due incontri su inquinamento dei mari e cementificazione delle coste con il Responsabile nazionale della Campagna inquinamento di Greenpeace Giuseppe Ungherese e con il giornalista Marco Preve.

Incontri sui temi di un diverso sviluppo sostenibile con il medico e Docente dell'Università di Roma Francesca Andreazzoli e con il membro dell'Accademia Italiana di Permacultura Massimo Candela... e tanti altri autori.

In questo mese si parlerà di guerra, mafia, storia, musica, arte, ambiente, violenza sessuale e di genere, alimentazione e salute, permacultura, viabilità... e di tanti romanzi.

Per questo mese la libreria Ubik ringrazia le seguenti associazioni: Greenpeace, Vivere Vado, Cittadini Sostenibili, FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Associazione Break The Silence, ONDIF Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Rete l'abuso, Gruppo di Acquisto Solidale, Bottega della Solidarietà, Cooperativa energetica “è nostra”, Banca Etica, Fridavs for future, Ass. “doMani”, Next Nuova Economia, WWF, A.S.Y.A. Om, Ass. “Pipinin”, Medicina Democratica, Comitato Savonese Acqua Bene Comune.