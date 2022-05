Savona, gli studenti delle scuole fanno "Festa in Sistina"

Si conclude l’attività didattica svolta nel Complesso Museale della Cattedrale, che da dicembre a febbraio ha visto esposti gli elaborati dei gruppi classe partecipanti alla mostra “Nasce il Coro Ligneo dei giovani”. Le centinaia di preferenze espresse dai visitatori hanno dimostrato un positivo e lusinghiero apprezzamento all’impegno dei bambini. Per riconoscere l’importante lavoro tenutosi sotto la guida dei docenti e del gruppo museale di progetto si terrà la “Festa in Sistina”.

L’iniziativa si articolerà in due date per offrire la possibilità ad ogni scuola di essere presente con una sua rappresentanza. Martedì 10 maggio dalle ore 10:30 alle 11:30 nella Cappella Sistina (ingresso da piazza Duomo) toccherà alle scuole Rossello, Asinolla, Nives ed Essiamonoi, il giorno dopo alla “Mazzini” e alla “Regina Margherita”.

Sarà una bella occasione per far incontrare i più giovani con l’arte e la cultura cittadina in un clima festoso e stimolante. Interverranno il vescovo Calogero Marino, il rettore della cattedrale don Piero Giacosa, la direzione museale, i responsabili degli uffici Beni Culturali e Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli e per il Comune l’assessora alle Politiche comprensoriali della Cultura e del Turismo Nicoletta Negro.