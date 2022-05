Cisano sul Neva, la minoranza rilancia l'idea dei "parcheggi rosa": "Un piccolo grande contributo sociale"

"La prossima ricorrenza dell’8 maggio, festa della mamma, colonna portante della famiglia nella nostra società, mi offre l’occasione per rilanciare l’idea della realizzazione di 'parcheggi rosa'". Così, attraverso una nota stampa, Agostino Morchio, consigliere comunale di minoranza a Cisano sul Neva.

"Previsti e normati dal nuovo codice della strada, la creazione con apposita segnaletica di stalli riservati alle donne incinte (e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni) può infatti rappresentare un piccolo grande contributo sociale - prosegue la nota - Un’azione che permetterebbe di aiutare a vivere la genitorialità con meno stress consentendo infatti di parcheggiare con più facilità ad esempio in prossimità di scuola, farmacia, uffici comunali. Un'iniziativa ulteriore quale atto concreto a testimonianza che Cisano sul Neva è un paese davvero vivibile e ancora a dimensione di famiglia. Un atto di buon senso che può ridurre notevolmente i disagi alle donne in stato di gravidanza e ai neo genitori nei loro quotidiani spostamenti. La buona politica si sviluppa dall’ attenzione alle quotidianità da cui hanno origine atti nell’interesse della comunità".