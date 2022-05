Tomatis (FdI): "Il sindaco dice di aver varato un’amministrazione 'prudente', però ha deciso di aumentare il suo stipendio e quello degli assessori"

"Alla faccia dell’Amministrazione attenta, scrupolosa e come ha sottolineato il sindaco in consiglio comunale 'prudente'. Sostiene di aver gestito le casse del comune in maniera oculata senza spendere soldi. In compenso, proprio Riccardo Tomatis ha deciso di aumentare il suo stipendio e quello degli assessori lasciando allo sbando i Servizi Sociali che soffrono una carenza d’organico che perdura dal 2016". Cosi Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia, attacca il primo cittadino e la giunta ad una settimana di distanza dall’approvazione del bilancio in Consiglio comunale.

"Secondo il sindaco è stata compiuta una manovra prudenziale con un contenimento delle spese superflue tenendo in cassa un tesoretto di un milione di euro. Ci spieghi allora il motivo per il quale ha deciso di aumentare il suo stipendio e quello della giunta. Iniziativa che stona in modo palese con quella che lui ha definito una manovra 'prudente'. Nel frattempo in comune emergono altre situazioni complesse. L’organico dei Servizi Sociali, per esempio, è diminuito in modo drastico e pertanto non è in grado di far fronte alle emergenze della collettività".

"Il sindaco anziché aumentarsi lo stipendio – afferma il consigliere Roberto Tomatis – avrebbe potuto assumere nuovo personale e invece ha deciso di esternalizzare i servizi affidandoli alle cooperative. Altra decisione errata perché si tratta di servizi complessi e delicati. Esternalizzandoli l’Amministrazione dimostra la poca attenzione nei confronti degli albenganesi che ne hanno bisogno".

Entrando nel dettaglio Roberto Tomatis sottolinea come "nel 2014 il saldo dell’organico dei Servizi Sociali è rimasto sostanzialmente invariato, mentre dal 2016 al 2022 l’organico ha perso tre figure professionali e queste figura sono state compensate con le cooperative. Si evince quindi che l’Amministrazione preferisce affidare il servizio alle cooperative anziché assumere nuovo personale, chiediamo una inversione di rotta nella gestione del denaro pubblico con più attenzione a chi ne ha bisogno".