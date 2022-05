Potatura di riforma a Vaso Policonico degli olivi: dimostrazione a Celle

Domenica 8 maggio alle 14.30 a Celle Ligure nell'agriturismo Cele in via Sanda si svolgerà una dimostrazione di potatura di riforma a Vaso Policonico con l’utilizzo di attrezzature telescopiche per lavorare in sicurezza da terra, a cura di Federico Testa, potatore certificato.

"Se vogliamo garantire un futuro all’olivicoltura ed evitare l’abbandono degli ulivi è necessario rivedere il processo produttivo partendo da una corretta gestione della pianta che sia in grado di soddisfare sia le esigenze economiche del produttore sia quelle fisiologiche dell’olivo" ha detto Federico Testa.

Il Vaso Policonico rispetta la naturale crescita dell’olivo e permette di ottimizzare le operazioni di raccolta e potatura garantendo il massimo rendimento con una spesa minima.