Il basilico genovese Dop di Andora protagonista ad Expo Flora con i laboratori di pesto al mortaio di Simone Peirano

Tornano i “Laboratori itineranti di pesto al mortaio” di Simone Peirano. L’aroma del Basilico genovese Dop coltivato ad Andora, sarà protagonista domenica 8 maggio di Expo Flora, la prestigiosa fiera di promozione agricola e florovivaistica piemontese. Grazie a una iniziativa promossa da Condotta Slow Food e comune di Fossano, in collaborazione con quello di Andora, sarà allestita un’area dedicata ai prodotti del territorio andorese e alla distribuzione di materiale promozionale. Il comune di Andora proporrà al pubblico degustazioni di Olio extravergine di Oliva di produttori locali e di pesto fresco, mentre Simone Peirano tornerà a proporre il suo laboratorio in cui il pubblico è coinvolto direttamente nella preparazione della salsa ligure, secondo la ricetta tradizionale. Sarà distribuito materiale sui sentieri e sulle strutture ricettive.

“Con il comune di Fossano e la condotta Slow Food c’è una collaborazione che dura da molti anni che è basata sul reciproco apprezzamento delle eccellenze agricole – spiega il sindaco Mauro Demichelis – Ogni anno presentiamo al pubblico le nostre iniziative. I laboratori di pesto al mortaio di Simone Peirano, sempre disponibile e professionale, ci aiutano a promuovere le tipicità locali, i sapori veri e a favorire l’acquisto presso le piccole aziende agricole. Ringraziamo Marco Barberis, fiduciario della Condotta Slow Food e l’Amministrazione comunale di Fossano per l’ospitalità”.

Dopo la fine dell’emergenza, si riuscirà a organizzare l’evento nel rispetto delle normative sanitarie e a riportare mortaio e pestello nella mani dei piemontesi che hanno sempre dimostrato di apprezzare i prodotti andoresi.

“I nostri laboratori riscuotono sempre un molto successo perché i visitatori di Expo Flora apprezzano l’aroma e la qualità del Basilico Genovese Dop andorese e vogliono conoscere i segreti della ricetta per ottenere il vero e genuino pesto – spiega Simone Peirano che alla batteria di mortai è coadiuvato dalla moglie Maria Incardona per la preparazione degli ingredienti – Fare pesto al mortaio per tutta la giornata è davvero impegnativo, ma fa piacere verificare l’entusiasmo e l’interesse del pubblico e fare la nostra parte nella diffusione della cultura della conoscenza delle tipicità locali promossa da Slow Food, dal Comune di Andora e dal quello di Fossano”.