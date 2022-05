Ant, Festa della mamma fiorita: il 7 e l’8 maggio banchetto benefico ad Albenga

In occasione della Festa della mamma, sabato 7 e domenica 8 maggio, i volontari della Fondazione ANT delegazione di Albenga saranno presenti in largo Tommaso Doria con un banchetto benefico.

“Ogni mamma è diversa e speciale, perciò invece di optare per un’unica specie di pianta abbiamo scelto di proporre una vasta varietà di fiori e non solo”, spiegano gli organizzatori. Le offerte raccolte saranno destinate a sostegno dei prossimi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno nel territorio ingauno.

Obiettivo dei controlli proposti da ANT è quello di individuare eventuali neoplasie e con la diagnosi precoce consentire interventi, nel modo più adeguato e tempestivo possibile, con ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e bioptiche”.

In ambito nazionale, ANT opera in Italia attraverso 111 delegazioni e 64 “da Cuore a Cuore – Charity Point”, ci cui l'unico in Liguria è ad Albenga in Via Roma, 46. “Si tratta di luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni, dove la presenza di volontari è molto attiva e l'invito è quello di venire a trovarci”, spiegano i volontari.

A nome della delegazione, la presidente Cristina Pavanelli ringrazia i floricoltori albenganesi, “che hanno donato le piante con generosità”.