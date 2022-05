Apre a Genova "La Bottega sul Porto 2.0 ", il primo market solidale gestito interamente da una app (Foto e Video)

Da oggi è attivo il nuovo market solidale la Bottega sul Porto 2.0 presso Il Teatro degli Zingari. Questo social market sarà il primo emporio solidale smart: utilizzerà la social card elettronica ricaricabile come strumento di interfaccia Servizio/ATS/Beneficiario, e la gestione di magazzino tutto attraverso l'app BringTheFood.

La Bottega sul porto sarà gestita dalla Comunità di San Benedetto al porto insieme a CDA di San Teodoro e CDA di Sampierdarena e in stretta collaborazione con l'ATS35. Distribuirà le eccedenze alimentari recuperate dalla Rete Ricibo.

La singolarità di questo market è data dal fatto che ogni cliente iscritto ha la possibilità di acquistare del cibo usando i punti della sua tessera. Il Coordinatore Progetto Ricibo Marco Malfatto ci ha spiegato come funziona:

“Oggi alla Comunità di San Benedetto abbiamo aperto il primo mercato solidale gestito interamente da una web app. Le forniture di questo emporio provengono da eccedenze alimentari dei supermercati. Le persone che accedono a questo tipo di servizio sono segnalate dai centri di ascolto del Municipio e dai servizi sociali. Il loro compito è inserire i dati delle persone segnalate ai cui viene assegnato un punteggio proporzionale al numero di componenti del nucleo familiare e alla durata della scheda. Quando la persona accede gli viene lasciata una tessera anonima con un codice di sei cifre ed un Qr code che viene successivamente scansionato attraverso l’app con il cellulare o tablet del ‘cassiere’, ovvero il volontario che accoglie la persona. Una volta fatto ciò vengono visualizzati i punti, le scadenze e tutti gli articoli che l’emporio offre, con pochi click vengono scalati i punti e le referenze che vengono acquistate. Questo sistema, inoltre, permette una gestione fluida e trasparente e la cosa più importante di tutte è che consente alla persona beneficiaria di accedere a un servizio dignitoso in cui il cliente sceglie la sua spesa e organizza i punti durante la durata della scheda. Quindi c’è anche un lavoro educativo che porta a un servizio di prossimità piuttosto evoluto”.

Da ricordare infine che sono donabili anche i prodotti con TMC (Termine Minimo di Conservazione) superato e confezioni danneggiate, è importante perché Ricibo l’anno scorso è riuscita a recuperare 2 milioni di euro di cibo che altrimenti sarebbe finito in una discarica.

L’App è indirizzata ai supermercati, ai commercianti e alla ristorazione per facilitare la donazione delle eccedenze. L'obiettivo invece è facilitare la donazione delle eccedenze non più commerciabili ad associazioni chele ridistribuiscono a persone in stato di bisogno.

A Genova sono già in molti ad usare BTF e sono più di 200 le associazioni disponibili al recupero e alla ridistribuzione.