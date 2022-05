Al Molo 8.44 un weekend alla scoperta del fitness

Un weekend alla scoperta del fitness al Molo 8.44.

"La bella stagione è alle porte e non siete ancora pronti per la prova costume? Avete provato allenamenti fai da te, ma vi siete accorti di non riuscire a dare continuità? È una situazione più frequente di quanto immagini ma il Molo ha pensato anche a questo" dicono dalla direzione del centro di Vado Ligure.

Sabato 7 maggio dalle 17 alle 19 si può avere l’occasione di provare tante divertenti attività sportive per non rimandare più a data da destinarsi benessere e vitalità.

Gli istruttori di Zumba, TRX, spinning, total body e tante altre attività aspettano chi vorrà approfittarne nella palestra Revolution Fit per fare scoprire tutto il bello dello sport e le peculiarità di ogni disciplina. E al termine delle dimostrazioni, un brindisi tutti insieme per festeggiare.

"Cosa aspetti? Prenotati inviando un messaggio o telefonando al 349 6600513 e dai gas alla tua voglia di fitness" concludono dal Molo.