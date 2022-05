Serie A. Il Genoa ci crede ancora. Rimonta incredibile nel finale, Juve battuta 2-1 con Gudmundsson e Criscito

“Niente paura, coraggio, grinta e volontà”. Il Genoa mette in campo tutti gli ingredienti invocati alla vigilia da Blessìn, sforna una prestazione di grandissimo carattere e con una rimonta incredibile nel finale conquista una vittoria commovente, che lascia ancora aperto il discorso salvezza.

Gudmundsson e Criscito sono gli eroi di una serata esaltante, maledettamente complicatasi a inizio ripresa quando Dybala, di destro, aveva piazzato in buca d'angolo il gol dell'1-0. Ma già nel primo tempo si era visto un Grifone più in palla rispetto al derby perso sabato scorso, seppur con i soliti difetti in termini di incisività in area avversaria.

Szczesny è chiamato più volte in causa, specie nella ripresa, con la Juve che, in contropiede, sciupa più volte il colpo del ko. Destro non è in forma e si vede, dalla panchina entrano Ekuban, Yeboah e Gudmundsson, che dà il via a otto minuti finali di vera e propria follia: il gol all'87° infiamma il “Ferraris”, Amiri pochi secondi più tardi fallisce il 2-1 prima di un altro errore incredibile da parte di Kean, che spara sul fondo a porta completamente vuota. Partita finita? Assolutamente no, il Genoa si getta ancora in avanti con la forza della disperazione, De Sciglio atterra Yeboah in area e Sozza indica il dischetto: sul pallone, senza paura, ci va Mimmo Criscito. Per il capitano rossoblu sono ancora lacrime, ma questa volta di gioia. Szczesny è battuto, Marassi esplode di gioia e il Grifone continua a sperare.

Prossima tappa Napoli, poi il Bologna in casa a chiudere. Potrebbe essere troppo tardi (magari non così tanto con una X tra Salernitana e Cagliari domenica...), ma Genova, almeno per questa sera, si tinge di rosso e di blu.

Il tabellino:

GENOA – JUVENTUS 2-1 (48' Dybala, 87' Gudmundsson, 96' Criscito rig.)

Formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames (46' Frendrup), Badelj; Melegoni (58' Ekuban), Amiri, Portanova (58' Yeboah); Destro (68' Gudmundsson). A disp, Semper, Vodisek Masiello, Vasquez, Ghiglione, Hernani, Cambiaso, Rovella. All. Blessin.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (60' Alex Sandro), Bonucci, Rugani, De Sciglio; Miretti (73' Bernardeschi), Arthur (60' Zakaria), Rabiot; Dybala (79' Akè), Vlahovic (73' Morata), Kean. A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Ligt. All. Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno