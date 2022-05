L'Area Marina Protetta di Bergeggi compie 15 anni: tutela dell'ambiente e valorizzazione del territorio (FOTO)

Era il 7 maggio 2007 quando l'allora ministro dell'Ambiente Pecoraro Scanio firmava il decreto che istituiva ufficialmente la nascita di uno dei luoghi naturali più apprezzati e caratteristici dell'intera provincia savonese: l’Area Marina Protetta "Isola di Bergeggi".

Dei siti individuati dallo stato italiano come “aree di reperimento”, ad oggi circa una trentina hanno completato l’iter per l’istituzione di un’area marina protetta. Tra queste quella dell’Isola di Bergeggi la quale, oltre a essere l’unica del ponente ligure, è la più piccola per dimensioni, seconda solo all’AMP di Miramare a Trieste.

I motivi per l’istituzione di un'area protetta statale nelle acque antistanti Bergeggi e la sua isola erano e sono dovuti alla presenza di ambienti di straordinario valore naturalistico ed estetico, sia marini che terrestri. Grande merito va dato agli amministratori e ai tecnici che si sono succeduti alla guida e che in questi anni hanno lavorato per il piccolo comune bergeggino, che dell’area marina protetta è l’ente gestore: "Da sempre Bergeggi ha dimostrato di credere nell’importanza della tutela dell’ambiente e della biodiversità anche nell’ottica della promozione e valorizzazione turistica del territorio" comunicano in una nota dall'ente.

In 15 anni tante cose sono successe e cambiate, malgrado le croniche carenze di organico e le poche certezze sui budget annualmente a disposizione, l’AMP Isola di Bergeggi ha saputo, grazie anche alle numerose collaborazioni attivate con soggetti pubblici e privati, diventare un punto di riferimento, non solo più locale, per la ricerca, lo studio, il monitoraggio, la tutela della biodiversità marina, la divulgazione ambientale e la promozione di una fruizione sostenibile del mare e delle sue risorse.

I ricchi quanto delicati ambienti dell’Area Marina Protetta sono stati sconvolti dalla forza distruttrice delle mareggiate del 2018 e del 2019, costringendo l’ente gestore a sforzi straordinari nel tentativo di ripristinare condizioni ambientali ottimali ma anche per far fronte ai danni causati alle strutture. A tal fine a breve dovranno partire i lavori per il ripristino della scala di accesso alla Grotta Marina e per il rifacimento del moletto di attracco e la messa in sicurezza della sentieristica dell’Isola, così da permettere il riavvio delle attività di fruizione.

L’emergenza pandemica da Covid ha solo rallentato l’azione dell’Area Marina Protetta ma purtroppo impatto ben più negativo ha avuto sull’attività dei diving center della zona, che hanno registrato nell’ultimo biennio una drastica diminuzione degli utenti. I subacquei sono infatti, per l’area marina, tra i principali interlocutori e grandi alleati per la tutela e la valorizzazione della sua biodiversità.

"L’obiettivo per il prossimo futuro - spiegano dall'ente gestore - sarà quello di incrementare i siti di immersione per i diving autorizzati in modo da contribuire al rilancio e promozione delle attività di un settore strategico anche dal punto di vista delle ricadute economiche sul territorio".

Anche per l’estate 2022 sarà installato in mare il Sentiero Blu di Bergeggi, il percorso di oltre 2,5 km realizzato grazie alle risorse del Progetto "Interreg Neptune", che va da Punta Bergeggi ai confini con il Comune di Spotorno, formato da 27 gavitelli posti ad una distanza di 200 dalla costa, che in uno scenario ambientale e paesaggistico straordinario, permetterà a tutti gli appassionati di nuoto libero, snorkeling, escursioni in canoa o sup, di praticare la propria attività in sicurezza.

A brevissimo poi, grazie alla collaborazione dell’equipe di Ocean Reef e di Paolo Cappucciati, sommozzatore professionista, apneista di fama mondiale, sarà rimessa in funzione la webcam subacquea che porterà nelle case di tutti gli appassionati, trasmettendo in diretta ventiquattr'ore su ventiquattro, le immagini degli splendidi fondali intorno all’isola.