Viaggi last minute, come organizzare tutto velocemente

Fino a qualche giorno fa eri immerso nelle scartoffie in ufficio e sognavi ad occhi aperti una vacanza. Poi improvvisamente hai saputo di dover stare una settimana in ferie: come puoi organizzare un viaggio dell’ultimo minuto senza dimenticare nulla? Prenditi un momento di calma: i viaggi organizzati perfetti possono riuscire, a patto che tu non lasci nulla al caso. Prendi carta e penna e segna tutto quello che devi portare con te ma soprattutto segna come fare a prenotare una vacanza, rispettando il budget, i gusti personali e partendo proprio in giorni ed ore in cui ti fa più comodo.

Scegliere la meta

Qualcuno pensa che con un viaggio last minute bisogna accontentarsi delle rimanenze. Questo non è propriamente vero. Se impari a cercare nel posto giusto, nei siti giusti, e con i parametri giusti, è possibile avere più vasta scelta di quanto si pensi. Ad ogni modo, consigliamo di evitare zone in cui si richiede il visto o la profilassi sanitaria (perché dal punto di vista dei tempi, non hai sufficienti giorni a disposizione per organizzarti in tal senso), piuttosto prediligi mete sempre adatte tutto l’anno in cui non si chiedono somme di denaro molto alte e per le quali non devi spendere un capitale per il biglietto aereo.

A tal proposito magari cerca di aiutarti con quei siti di comparatori di viaggio, che oltre a darti indicazioni su miglior pacchetto, possono anche rappresentare una valida fonte di ispirazione. In questo modo potrai prenotare soggiorno, alloggi, biglietto, e tutto ciò che ti occorre.

Le promozioni lampo, valide alleate

Lo sapevi che spesso è più facile incappare in convenienti promozioni lampo piuttosto che prenotare con tanti mesi di anticipo? Hotel, compagnie aeree, agenzie di viaggio, sono solite offrire pacchetti super scontati per partenze a dir poco imminenti. Cerca magari sui siti più attendibili o sulle pagine social per capire se c’è qualche promozione lampo che può fare al caso tuo. Il tutto deve essere comunque compatibile con i giorni che hai a disposizione anche perché trattandosi di offerte, saranno sicuramente pacchetti bloccati e non modificabili.

Viaggio in solitudine

Magari il partner o gli amici non si trovano nella tua stessa condizione di partire. Questo mica vuol dire che devi rinunciare alla vacanza. Puoi anche decidere di fare un viaggio da solo, che ti permetta di trovare la pace con te stesso, e soprattutto che ti risparmi di dover gestire l’organizzazione tra più persone. Ecco l’occasione perfetta per rilassarsi completamente e fare i conti con il proprio io, con un viaggio in solitudine adatto solo ed esclusivamente a te e a quello che ti piace.

Sì ad un viaggio on-the-road

Il viaggio on-the-road è magari l’occasione perfetta per chi deve partire all’ultimo momento. Ovviamente si adatta a chi non è maniaco del controllo e a chi ama le cose improvvisate e poco organizzate. Il bello è che non ti servono biglietti aerei, non hai vincoli di giorni, puoi gestire tutto come ti fa più comodo, puoi decidere dove fermarti e per quanto tempo.

Preparare la valigia

In particolare le femminucce vanno in tilt per preparare la valigia. Quando si parte per viaggi dell’ultimo minuto, ci sono regole precise e semplici: non portarsi dietro il modo, scegliere il minimo indispensabile adatto a quel tipo di viaggio e non avere troppe ansie. Se qualcosa manca si può sempre acquistare a destinazione, tanto ormai tutto si vende dappertutto. In fondo starai via pochissimo è stato tutto improvvisato e non esiste il viaggio perfetto, anzi il bello sta proprio nel fare cose inattese, e avere quel tanto che basta per godersi la vacanza a pieno ritmo. Tutto il resto verrà da sé.