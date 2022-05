"Interconnettiamoci ma con la testa e lotta al Cyberbullismo”, ad Alassio l'incontro il 10 maggio

La proposta arriva dal Lions Club Alassio Baia del Sole e ha subito trovato il favore dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio.

"Interconnettiamoci ma con la testa e lotta al Cyberbullismo” è l'incontro in programma il 10 maggio prossimo presso la ex Chiesa Anglicana al mattino, per le scuole, e presso l’auditorium della Biblioteca Civica al pomeriggio per i genitori dei ragazzi.

"Si tratta - spiegano dal Lions alassino - di un incontro di formazione e informazione finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi durante la loro navigazione si Internet, spiegando loro il corretto utilizzo della rete in genere e dei social media, combattendo in particolare il fenomeno del cyberbullismo di cui purtroppo sempre più ragazzi sono vittime".

"L'iniziativa - aggiunge Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio - ci ha visto subito favorevoli e collaborativi, ritenendo il tema di strettissima attualità e urgenza. Vi saranno coinvolte le classi quinte delle scuole Primarie e le prime delle Secondarie di primo grado ma anche i genitori dei ragazzi in momenti e con dinamiche differenti, ma sempre con relatori qualificati ed esperti nel settore per spiegare loro le opportunità che offrono i nuovi media, ma anche i pericoli che celano".

I ragazzi saranno coinvolti con filmati e proiezioni presentate dai relatori che, con linguaggio adeguato, illustreranno esempi di fatti realmente accaduti.

Tra i relatori il comandante della Polizia Postale di Savona, l'ispettore Lia, la psicologa Di Camillo, il Presidente Vicario del Tribunale di Savona Fiorenza Giorgi ed altre autorità.