Albenga, Tomatis (FdI): "Prima il Pd e poi Toti hanno fatto finire il nostro ospedale in terapia intensiva"

"In dieci anni solo danni, prima il Pd e poi Toti. Hanno fatto finire il nostro ospedale in terapia intensiva". Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga, non risparmia dure critiche all’operato dell’ultimo governatore della Liguria Giovanni Toti, ma neanche al Pd e soprattutto all’onorevole albenganese Franco Vazio che è intervenuto sul caso Santa Maria di Misericodia.

"Verrebbe da dire da che pulpito viene la critica – sottolinea Roberto Tomatis – Proprio Vazio e Il Pd quando amministravano la Regione hanno deciso di eliminare il pronto soccorso del nostro ospedale. Ora accusa Toti di aver compiuto scelte sbagliate. Lo avevo detto qualche anno fa e lo ripeto oggi: è bene diffidare sempre dal Partito Democratico che ha ammazzato la nostra sanità pubblica. Perché le dichiarazioni dell'onorevole Franco Vazio sono semplicemente imbarazzanti. Dimentica forse di aver accettato di sopprimere il Pronto Soccorso non solo di Albenga, ma anche di Cairo a nome e per conto di quel Pd che ha ucciso e profanato la sanità pubblica? Oggi lo stesso Pd con Toti è riuscito a concentrare scelte e soprattutto risorse per potenziare l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure".

"La storia dunque si ripete e non si è fatto nulla per cambiare rotta in un mare che continua ad essere burrascoso - continua - A farne le spese è la comunità albenganese che rischia anche di veder sfumata l’ipotesi di avere l’urologia al Santa Maria di Misericordia. Toti, anziché metterci una pezza, continua a navigare in acque tempestose. Non ci sono notizie positive per il nostro ospedale che continua ad essere azzoppato: non c’è un punto di primo intervento, difficile vedere riaperto il Pronto Soccorso che l’allora giunta Burlando ha cancellato con un colpo di spugna. Gli albenganesi, e non solo loro, queste decisioni scellerate non le hanno dimenticate come sanno benissimo che il sindaco Riccardo Tomatis, pur rassicurando il presidente del consiglio comunale Diego Distilo, non ha mai inviato in Regione ordini del giorno del consiglio relativi al Santa Maria Misericordia. Se è in grado di farlo lo dimostri pubblicamente agli albenganesi stanchi di dover ascoltare solo frottole".