Elezioni 2022, inaugurato il point elettorale della lista "Borghetto C'è" (FOTO e VIDEO)

È stato inaugurato questa mattina a Borghetto Santo Spirito, in via XX Settembre all'angolo con via Don Luigi Cha, il point elettorale della lista "Borghetto C'è" che, guidata dal candidato sindaco Giancarlo Canepa, si presenterà alle prossime elezioni amministrative.

"Il punto di partenza è ben diverso rispetto a cinque anni fa quando non sapevamo bene cosa avremmo trovato e poi abbiamo trovato una situazione disastrosa - ha dichiarato il candidato sindaco ai microfoni di Savonanews - in questi anni abbiamo fatto di tutto e di più, siamo riusciti a risollevare un paese che stava affondando e adesso i presupposti sono diversi: l'idea è quella di andare avanti, proseguire con le cose già iniziate e costruirne di nuove. Abbiamo tanti progetti e li presenteremo nei prossimi giorni".

"L'orgoglio dei nostri cinque anni di amministrazione? Sicuramente aver rimesso in sesto i conti del Comune - ha aggiunto - dopo una prima ricognizione, quando abbiamo visto che la situazione era così grave, ci siamo guardati in faccia e e ognuno ha fatto la sua parte: ho più volte ringraziato la mia squadra uscente perché sono stati anni difficilissimi. Quando nelle famiglie non ci sono i soldi, si finisce spesso per litigare; al contrario il mio team è stato fantastico e il loro supporto nei miei confronti non è mai mancato neanche nei momenti più difficili. Siamo riusciti a costruire un percorso molto bello ed emozionante perché ridare un paese in queste condizioni dopo averlo ricevuto in condizioni pessime è veramente una cosa che riempie di soddisfazione".



In conclusione un'anticipazione sulla composizione della lista: "Soprattutto riconferme - ha svelato - qualcuno si è tirato indietro perché assorbito dal lavoro e quindi non poteva più mettersi a disposizione di un gruppo di amministrazione in maniera responsabile, ma ci saranno alcuni giovani che porteranno freschezza e vitalità oltre persone mature e di una certa competenza".

Oltre al candidato sindaco, la lista sarà composta Massimo Allegri, Luca Angelucci, Carolina Bongiorni, Maria Carla Calcaterra, Maicol Campisi, Alessio D'Ascenzo detto Alessio, Paolo Antonio Erre, Andrea Frangelli, Carla Celeste Lo Presti detta Celeste, Bruna Mastrasso, Giovanni Matti Altadonna e Veronica Ragazzo.