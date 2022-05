Carenza di medici al Pronto Soccorso del Santa Corona, prorogato il contratto alla "Medical Line Consulting Srl"

La società con sede a Roma continuerà così a garantire il servizio di guardia attiva diurna sino alla concorrenza dell’importo massimo di 138 mila 600 euro (esenti Iva) a decorrere dal 1° maggio, fermo restando l’interruzione anticipata nel caso in cui l'azienda riuscisse ad assumere nuovi medici (a tal proposito si sta procedendo con un nuovo concorso).

" Stiamo lavorando per raggiungere i nostri obiettivi che ahimè devono scontare qualche criticità nella disponibilità dei medici, stiamo cercando veramente di fare l'impossibile per riuscire a raggiungerli " ha dichiarato nei giorni scorsi il direttore generale dell'azienda sanitaria Marco Damonte Prioli ai microfoni di Savonanews.

Lo stesso dg aveva inoltre aggiunto che in questa fase " si stanno definendo i settori e le specialità che saranno presenti nella rete ospedaliera di Asl2: quindi parliamo di Albenga, parliamo di Savona, parliamo di Santa Corona e parliamo di Cairo. Stiamo inoltre lavorando anche sul territorio perché ogni tanto ci dimentichiamo che non esistono solo gli ospedali, ma esiste anche il territorio ".

In tal senso sono recentemente emerse indiscrezioni che parlano, in vista dell'estate, di una possibile apertura di nuovi punti di assistenza - pronti a rispondere ad esigenze di bassa complessità in maniera tale da sgravare da tali compiti le strutture ospedaliere - che potrebbero essere concentrati soprattutto nelle località turistiche.