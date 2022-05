Savona, sabato 7 maggio l'assemblea pubblica di "Savona per il disarmo"

Si svolgerà sabato 7 maggio, alle 20.00 presso il circolo Artisi in salita S. Giacomo a Savona, l'assemblea pubblica di "Savona per il disarmo" per esporre proposte ed idee contro la situazione bellica mondiale, dove il conflitto russo-ucraino è solo la punta di un enorme iceberg, e per il contrasto del crescente riarmo.

"Savona per il disarmo" è un'assemblea antimilitarista e pacifista costituitasi a marzo di cui fanno parte realtà politiche, sindacali, della società civile e singole individualità del territorio con l'obbiettivo di una protesta ed un contrasto contro l'attuale politica, nazionale ed internazionale. Politica oramai asservita ad un imperialismo economico sempre maggiormente guerrafondaio, sempre maggiormente disposta ad investire risorse economiche in spese militari ed all'invio di armamenti nel teatro bellico mentre la popolazione subisce quotidianamente i tagli alle risorse destinate al sociale, sanità, istruzione, trasporti ecc...

In parallelo salari e pensioni perdono potere di acquisto, il lavoro, per chi lo ha, è sempre più precario, con sempre meno diritti e meno sicurezza. Politica che ignorando la Costituzione ci ha portato ad essere apertamente schierati in un conflitto, politica che ipocritamente ha creato una realtà di profughi di serie A e di serie inferiori.

"Savona per il disarmo" è stata promotrice ed organizzatrice del corteo del 12 marzo contro le guerre, è presente ogni venerdì al presidio “Restiamo Umani” in piazza Mameli oltre ad aver organizzato flash-mob in vari punti della città con il proprio striscione. È stata al fianco dei poruali della CALP di Genova durante il loro sciopero, contro il traffico di armi nel porto di Genova, il 31 marzo.