Consultorio ‘Pro Familia’, il presidente Augusto Ferrari: “Costante impegno sul territorio in campi di azione diversificati” (videointervista)

Augusto Ferrari, presidente del consultorio di ispirazione cristiana ‘Pro Familia’ di Imperia ospite della nostra redazione di via Schiva, ci parla dell’associazione nata nel 1991.

“L’attività -spiega Ferrari - si è sviluppata fin dal suo inizio seguendo due filoni principali, da una parte l’attività consultoriale vera e propria, dall’altra l’attività sul territorio, che in questi ultimi anni si è intensificata e diretta verso campi di azione molto diversificati. Nello specifico si adopera per promuovere lo ‘stare bene’ con se stessi e con gli altri, concorrere alla prevenzione del disagio, dare alla coppia aiuto per una corretta comunicazione in famiglia e per una genitorialità responsabile, favorire, attraverso incontri e corsi specifici, la conoscenza di sé e la crescita personale e relazionale, approfondire le tematiche della fertilità e delle infertilità, fornire alle famiglie con persone disabili un’informazione adeguata e completa sui loro diritti, fornire un primo sostegno e informazioni a chi si trova di fronte ad una malattia rara o ad una malformazione congenita” .