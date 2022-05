Davide Besana ad Andora presenta “Cento giorni nei mari italiani”, viaggio tra mare e terra a bordo di una barca a vela (FOTO e VIDEO)

Davide Besana è uno degli autori più conosciuti fra quanti raccontano il mare, le barche e i marinai, con uno stile personalissimo che alterna testi, disegni e fumetti. Una vita dedicata al mare: diventato skipper ancor prima di avere la patente, è stato il primo a proporre il fumetto alle testate di vela per raccontare il mondo della nautica. Ex pubblicitario di Milano, ma ligure di adozione, oggi Davide Besana è giornalista, scrittore, fumettista, illustratore e velista di successo, autore di numerosi libri sulla vela.

Ieri, sabato 7 maggio, alle 17.30 presso Palazzo Tagliaferro ad Andora Besana ha presentato in anteprima il suo viaggio di "Cento giorni nei mari Italiani", un tour che lo vedrà toccare numerosi approdi e località italiane di cui racconterà nel suo Diario di bordo on line, seguito da migliaia di follower e appassionati di nautica.

Davide Besana stupisce con la semplicità delle sue illustrazioni, riuscendo, con il suo linguaggio, a semplificare anche concetti verbalmente complicati, e incanta il pubblico con i suoi straordinari racconti di “avventure” tra mare e terra. Memorie che sanno di passione, salsedine, famiglia, amore e sfide.

Il Diario di Bordo, nelle intenzioni dell’autore, raccoglierà anche ricette e, alla fine dell’avventura, potrebbe diventare un libro, magari bissando lo straordinario successo di “Prezzemolo e vecchi nervetti”, uscito nel 2021.

“Il progetto nasce da un invito ad allestire due mostre: La prima a maggio a Sorrento, l'altra a settembre a Genova – anticipa Besana – Ho così deciso, in occasione dei 40 anni della mia barca storica in legno, Midva, di navigare unendo i due punti dell'Italia: dopo la tappa di presentazione ad Andora navigherò nel Golfo di Napoli, alle Pontine, in Calabria, alle Eolie, in Sicilia, alle Egadi, a Ustica, in Sardegna, nelle acque della Corsica, dell’Elba, nell’arcipelago Toscano e naturalmente in Liguria. Parteciperò alle regate dei Tre Golfi, alle Vele d'epoca di Napoli, Gaeta, di Imperia, La Spezia e Viareggio”.

Di particolare rilevanza l’attività che svolgerà in collaborazione con Save the children, come spiega il velista-illustratore: “Mi recherò in diverse città, dove insegnerò ai ragazzi a disegnare il mare e darò loro modo di fare un’esperienza in barca a vela”

La città è orgogliosa del suo “amico” Besana che, come ha raccontato Fabrizio De Nicola, presidente A.M.A., Azienda Multiservizi che gestisce l’approdo turistico di Andora, “ha donato il logo appositamente creato per rappresentare la certificazione ambientale Emas, sistema comunitario di ecogestione e audit, volta a sensibilizzare le persone nei confronti dell’importantissima attività di tutela del mare”.

“È un piacere e un onore accogliere ad Andora Davide Besana, che viaggerà per mare e per terra in tutta Italia portando il nome di Andora e la farà conoscere anche attraverso i nostri prodotti tipici locali – spiega il sindaco Mauro Demichelis -. Alla fine di questo viaggio, tornerà qui il 20 agosto a raccontarci la sua avventura, anche attraverso i suoi disegni”.

A bordo del Midva ci saranno Lega Navale Italiana, Guardia Costiera – Capitanerie di porto, varie Marine, il comune di Andora, Osculati, Banks Sails. Lungo la rotta Besana sosterà in diverse sedi di Save the children, primo fra tutti il "punto di luce" di Ostia, per tenere lezioni di vela e di disegno ai ragazzi che frequentano la associazione.

L’A.M.A. parteciperà al progetto anche con una iniziativa di promozione della tutela ambientale che evidenzierà l’impegno della Marina Resort Ligure nella tutela del mare.