Alessandra Mele: da Cisano a Oslo per cantare, passando per The Voice Norvegia

Questa settimana la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ “sconfina” e fa tappa a Oslo, con “pausa” a Cisano sul Neva, nell’entroterra di Albenga, dove ho incontrato un talento straordinario: Alessandra Mele, artista, cantante, autrice di soli 19 anni, reduce da The Voice Norvegia.

È stato bellissimo incontrare questa giovane promessa italo-norvegese così determinata, talentuosa, fresca, che ha fatto della musica la sua ragione di vita. 19 anni, ma già “tanta strada nei suoi sandali”, come direbbe Paolo Conte, che l’hanno portata a partecipare al celebre talent show The Voice Norvegia, dove si è distinta per la sua meravigliosa voce. Ma facciamo un piccolo passo indietro.

Alessandra Mele, nata a Pietra Ligure da papà italiano e mamma norvegese, è cresciuta tra Albenga e Cisano e, già all’età di 6 anni, mostra uno spiccato interesse per l’universo musicale. Studia dapprima canto, poi all’età di 12 anni aggiunge le lezioni di pianoforte. Successivamente approfondisce il canto a Savona con la vocal coach Debora Tamagnini. Oggi studia anche chitarra, per arricchire la sua formazione, e scrive canzoni. Dopo la maturità linguistica, a luglio dello scorso anno, decide di trasferirsi a Oslo e un mese dopo partecipa alle selezioni di The Voice. “Ho superato le prime tre audizioni – racconta Alessandra -, poi a ottobre ho partecipato alla ‘Blind Audition’ con ottimo risultato”.

Per il suo percorso a The Voice Norvegia, Alessandra ha scelto il giudice Espen Lind cantante, autore e produttore per cantanti quali Taylor Swift, Beyoncé, i Train, Jennifer Hudson, Emeli Sande e Selena Gomez.

“Successivamente, a novembre, ho vinto nella ‘prova duello’, superato il ‘Knock out’ e il 29 aprile scorso i 16 migliori, tra cui io, abbiamo partecipato al primo live. Purtroppo, non ce l’ho fatta e questa esperienza si è fermata lì. Ma mi è servita molto, ho capito ciò che voglio fare veramente nella vita, infatti, uscendo, dopo essermi complimentata con il vincitore, ho detto che sentiranno ancora parlare di me”.

“Al momento non penso di partecipare ad altri talent - prosegue -, ma sono molto felice di essere stata parte di The Voice Norvegia, dove ho trovato persone meravigliose, a partire dal mio mentore Espen Lind, che mi ha aiutata a crescere, e grandi amici con cui ho condiviso esperienze ed emozioni”.

Tornata in Italia per qualche giorno, sta già per ripartire per Oslo dove ad attenderla ci saranno prove importanti. “Ho deciso di continuare a studiare musica all’Università. Mi voglio concentrare sulla produzione e la scrittura, perché vorrei fare la cantautrice – spiega -. Ho già scritto molte canzoni e vorrei continuare con i temi sociali che mi stanno a cuore: amore per noi stessi, prima di ogni altra cosa, e il femminismo. C’è ancora tanto da fare per migliorare la condizione della donna e io vorrei essere di aiuto per le giovanissime affinché non si arrendano mai e continuino a lottare”.

Alessandra Mele ha già un suo stile, una sua impronta profonda con una musicalità “dance”, per veicolare i suoi messaggi di positività e lotta per la parità di genere.

“Sono ambiziosa, aspiro ai grandi palcoscenici. Le mie icone? Beyocé, Lady Gaga, Giorgia. Al momento scrivo e canto in inglese, ma un domani mi piacerebbe farlo anche in italiano”.

Ha le idee molto chiare e fresche e, se già ora in Norvegia la riconoscono per strada, sono convinta che, con il suo talento e la sua determinazione, anche in Italia sentiremo presto parlare di Alessandra Mele.

“Ora torno a Oslo. Là i ritmi sono meno frenetici: anche se è una città grande, la qualità della vita è alta, a nostra misura e hai la possibilità di essere chi e cosa veramente vuoi”, conclude la giovane promessa della canzone.

Ampie vedute e cuore pieno di progetti: forza Alessandra, noi tifiamo per te!