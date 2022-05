Covid, 126 i nuovi casi nel savonese e calano i ricoverati in ospedale

Sono 834 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 10.000 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici.

In provincia di Savona i nuovi casi sono 126, a Imperia 96, a Genova 459 e a Spezia 147. Sei i casi riconducibili a persone che non risiedono nella nostra regione.

Anche oggi il numero dei ricoverati è in diminuzione, 4 in meno su scala regionale: in Asl2 si registra una dimissione e il totale dei ricoverati scende a 33.

Nessuno in terapia intensiva.

Oggi non si registrano vittime mentre le persone che si trovano in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio sono, in totale in Liguria, 13.804 (-318).