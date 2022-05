A Millesimo la presentazione delle pergamene del monastero cistercense di Santo Stefano (FOTO)

Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 maggio il Municipio di Millesimo ha ospitato un importante momento di approfondimento delle vicende storiche dell’alta valle Bormida.

Domenico Ciarlo, Furio Ciciliot e Carmelo Prestipino hanno infatti presentato le preziose pergamene del XIII-XIV secolo del monastero cistercense femminile di Santo Stefano di Millesimo, appena pubblicate come volume autonomo degli «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria».

I documenti sono di notevole importanza non solo per quanto riguarda le vicende monastiche ma anche perché descrivono aspetti inediti sul territorio valbormidese che permettono di conoscerlo meglio in modo tale da divulgarne così le sue caratteristiche peculiari. La pubblicazione è stata possibile grazie ad un intervento di Fondazione De Mari