Il ciclista della memoria Giovanni Bloisi farà tappa a Savona: verrà ricordato il partigiano Nicola Panevino

Il ciclista della memoria arriva a Savona. Mercoledì 11 maggio, Giovanni Bloisi che da decenni visita i luoghi delle stragi nazifasciste (in Italia ed in Europa) spostandosi in sella alla sua bici per conoscere ed onorare le zone della memoria, verrà accolto alle 16.30 nei giardini pubblici di via Collodi intestati al martire partigiano Nicola Panevino.

Nell’occasione, verrà ricordato l’importante contributo di Panevino (conterraneo di Bloisi essendo lui originario di Carbone in provincia di Potenza) alla Resistenza nella II° Zona Partigiana Liguria (Savonese). Nicola Panevino fu Magistrato a Savona negli anni della Seconda Guerra Mondiale e, da fervente antifascista, fu Presidente del CLN Savonese.

Arrestato dalla polizia fascista su delazione venne fucilato dalle SS Tedesche il 23 marzo 1945 nella frazione di Cravasco nel comune di Campomorone in provincia di Genova.

La rievocazione dell’azione nella Resistenza di Nicola Panevino sarà svolta dalla Professoressa Irma Dematteis.

Alle ore 17.45 Bloisi farà tappa a Palazzo Sisto dove nella Sala Rossa incontrerà il Sindaco Marco Russo ed illustrerà le motivazioni della sua iniziativa. L'iniziativa organizzata dall'Anpi provinciale si svolgerà con il patrocinio della città di Savona.