Albenga, manutenzione del verde pubblico: operai al lavoro

I giardinieri del comune di Albenga sono al lavoro per lo sfalcio delle aiuole e la cura del verde pubblico in tutta la città.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: "Per far fronte alle necessità della stagione primaverile abbiamo affidato un incarico aggiuntivo a due cooperative che si occuperanno degli sfalci affiancando i giardinieri del comune di Albenga guidati da Marco Scianda. Nel frattempo stiamo espletando la gara per la gestione del verde pubblico".

"La ditta che si aggiudicherà l’appalto si occuperà della cura e del taglio dell’erba dei giardini comunali, delle siepi, delle rotonde, il taglio dell’erba sui marciapiedi e quello dei polloni intorno agli alberi. Un ringraziamento va ai nostri giardinieri che stanno svolgendo un gran lavoro".

"Albenga è una città che fortunatamente ha molto verde e non è facile riuscire ad intervenire immediatamente ovunque, ma attraverso il lavoro di programmazione stiamo rispondendo alle molteplici necessità del nostro territorio" conclude Pollio.

Gli interventi prevedono anche la manutenzione del sito archeologico di San Calocero ad Albenga.