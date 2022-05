Alluvione 2019, famiglie sfollate a Varazze e Stella: 500mila euro per il contributo di autonoma sistemazione

500mila euro per le famiglie che hanno perso la propria abitazione a causa della violenza alluvione del 23-24 novembre del 2019.

Una cifra che può permettere alle 5 famiglie di Stella e a quelle di Varazze di tirare un sospiro di sollevo in attesa che il Governo stanzi le somme necessarie per i privati.

"Per la fase due che riguarda le coperture economiche sia per i privati che per le attività produttive aspettiamo delle risposte, spero che arrivino nel minor tempo possibile - ha detto l'assessore regionale Giacomo Giampedrone - ed è un tema quello della fase 2 che stiamo anticipando con risorse strutturali e che riguarda i cittadini che sono ancora sfollati, perché hanno perso la loro casa per svariati motivi in quell'emergenza e che grazie al contributo dei parlamentari liguri siamo riusciti ad ottenere come modifica del sistema di protezione civile la garanzia della copertura almeno fino a che questa fase non sarà varata dal Governo, del riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione per tutte quelle famiglie che da più di due anni sono fuori di casa".

Nel decreto Sostegni ter, infatti, ad aprile era stato accolto l'appello della Regione per la prosecuzione dei contributi a favore dei privati danneggiati. L’assistenza abitativa per chi aveva subito gravi danni alle abitazioni e che erano stati evacuati potrà continuare oltre la fine dello stato di emergenza avvenuta a gennaio e fino al 14 novembre 2023, come termine massimo.

Il totale dei danni subiti dalla Liguria, sia dalle imprese che dalle famiglie, durante il maltempo che ha colpito il territorio nel 2019 ammonta a 56 milioni di euro, di cui 20 milioni i danni ai privati cittadini e 36 milioni alle attività produttive, ma sono solo 4 milioni, al momento, quelli che sono stati ristorati dallo Stato per tutta la Liguria.

Dopo il vertice in Provincia con i sindaci sulla presentazione del piano degli interventi di messa in sicurezza del territorio in merito all'alluvione di tre anni fa, l'assessore Giampedrone e i consiglieri Alessandro Bozzano e Angelo Vaccarezza hanno fatto tappa a Stella per incontrare alcune delle famiglie sfollate.

"Per dare risposte concrete ai cittadini siamo riusciti a modificare il regolamento nazionale di protezione civile, con un iter partito proprio qui a Stella, permettendo di destinare agli sfollati parte dei fondi stanziati per le messe in sicurezza delle infrastrutture. Un ulteriore grazie al Senatore Francesco Bruzzone per aver inserito del decreto sostegni ter questa modifica della norma" ha detto il sindaco di Stella Andrea Castellini.