Bandiere Blu 2022, Liguria ancora prima in Italia con 32 località

Anche nel 2022 la Liguria si conferma al primo posto per il numero di 'Bandiere Blu' in Italia.

La cerimonia, ha visto alla nostra regione assegnare l'ambito riconoscimento a 32 località.

La 'Bandiera blu' viene assegnata sulla base di criteri "imperativi e guida" fra cui oltre mare risultato "eccellente" negli ultimi quattro anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi.

Fra i 32 criteri di valutazione per questo "sigillo di qualità" assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale.

In provincia di Savona si riconfermano le tredici località del 2021: Bergeggi - Il Faro - Villaggio del Sole, Borghetto Santo Spirito - Litorale, Pietra Ligure - Ponente, Ceriale - Spiaggia Nord-Sud, Loano - Spiaggia di Loano, Finale Ligure - Castelletto San Donato - Finalmarina - Finalpia - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni - Spiaggia del Porto - Varigotti, Spotorno - Lido, Celle Ligure - Levante - Ponente, Varazze - Arresta - Piani D'Invrea - Levante Teiro - Ponente Teiro, Savona - Fornaci, Albissola Marina - Lido, Albisola Superiore - Lido, Noli - Le Cave/Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi.

Per quanto riguarda la provincia di Genova le 'Bandiere blu' sono state assegnate alle spiagge di Camogli - San Fruttuoso - Spiaggia Camogli Centro/Levante, Chiavari - Zona Gli Scogli- spiaggia porto, Santa Margherita Ligure - Paraggi - Punta Pedale - Scogliera Pagana - Zona Milite Ignoto, Sestri Levante - Baia Portobello, Moneglia - Centrale, La secca, Levante, Lavagna - Lungomare.

In provincia di La Spezia invece a Bonassola - Lato Est e Lato Ovest, Lerici - Lido - San Giorgio - Eco del Mare - Fiascherino - Baia Blu - Colombo, Ameglia - Fiumaretta, Levanto - La Pietra - Ghiararo, Framura - Fornaci (spiaggia confine Deiva Marina) - Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci.

Infine per quanto riguarda la provincia di Imperia riconoscimenti a Bordighera - Capo Sant'Ampelio/Termini - Capo Sant'Ampelio/Ratta Conigli, Diano Marina, Imperia - Spianata Borgo Peri - Borgo Prino e Foce - Borgo Marina, Riva Ligure - Centro, Ex Bungalow, Taggia - Arma di Taggia, Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra - Il Vascello, San Lorenzo al Mare - U Nostromu/Prima Punta - Baia delle Vele e Sanremo - Rio Foce - Tre Ponti - Imperatrice - Corso Marconi - Bussana.

“Le Bandiere Blu conquistate dalle 427 spiagge italiane costituiscono un’ottima notizia per la promozione turistica del nostro territorio – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio – ora, però, dobbiamo guardare al futuro, investire in sostenibilità, potenziare i servizi destinati all’ospitalità, promuovere gli investimenti nella depurazione delle acque, salvaguardare l’ambiente marino e, soprattutto, completare le molteplici infrastrutture che consentono ai turisti di raggiungere agevolmente le nostre spiagge”.

“Noi imprenditori balneari ce la mettiamo davvero tutta per rendere i nostri litorali puliti, sicuri, convenienti e con servizi adatti a tutte le età – ha continuato Capacchione - I numeri ci danno ragione se la scorsa estate il 63% dei vacanzieri ha scelto di trascorrere le vacanze al mare, ‘fiore all’occhiello’ della nostra offerta turistica e vanto del ‘Made in Italy’. Purtroppo, però, ancora oggi decine di migliaia le aziende balneari, (per la maggior parte a conduzione familiare), vivono in una situazione di totale incertezza. Non è più assolutamente rinviabile un percorso di riforma sulla materia che tuteli i concessionari attualmente operanti. A vantaggio dell’ambiente, dell’offerta turistica, dell’economia italiana, dell’occupazione e, soprattutto, dell’immagine del Bel Paese".