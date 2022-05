"Chi trova un nido, trova un tesoro". A Finale protagonista la Caretta Caretta tra tutela della biodiversità e opportunità (VIDEO)

Il titolo "Chi trova un nido trova un tesoro" racchiude in sé la sostanza dell'incontro tenutosi stamani a Finale Ligure dove, a distanza di otto mesi circa dalla clamorosa scoperta, si è tornato a parlare dell'approdo della tartaruga Caretta Caretta sulle coste finalesi per deporre le proprie uova.

" Una bellissima notizia e una ragione d'orgoglio " ha aggiunto con soddisfazione il sindaco sottolineando l'importanza dell'aspetto biologico dell'accaduto mettendo in luce poi le ragioni dell'appuntamento: approfondire gli aspetti biologici e gestionali di un evento che, " se dovesse ripetersi, sarebbe da gestire con regole, attività proibite " ha detto l'Ammiraglio Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria, invitando a vederlo però " come un'opportunità diventando un po' tutti 'guardie costiere' per salvaguardare questi animali ".

" Ricordo ancora quando venni avvisato di questa possibile nidificazione, dimostra l'unicità del luogo in cui abbiamo la fortuna di vivere, dotato di una grande bellezza unica non solo storicamente ma ha anche dal punto di vista della flora e della fauna " ha commentato il sindaco Ugo Frascherelli in apertura dell'incontro informativo e formativo dal titolo "Chi trova un nido, trova un tesoro", organizzato con la collaborazione dell’Acquario di Genova.

" Il problema delle nidificazioni - aggiunge ai nostri microfoni Garibaldi - è che d'estate, periodo in cui le femmine vengono a deporre, le spiagge sono più affollate. Per questo bisogna far capire, con giornate come oggi e anche all'operatore balneare che si trova il nido sotto la spiaggia, che il problema è limitato al periodo della nascita e si può trasformare anche in un evento, basta individuare il nido, capire quando le uova vengono deposte, e circoscriverlo ".

Nel caso specifico si parla di quello più a nord nel Mar Mediterraneo Occidentale: " La tartaruga, dopo 20 o 25 anni, il tempo di diventare adulta, torna dov'è nata a deporre le sue uova - ha spiegato - L'espansione può imputarsi senz'altro a un riscaldamento delle acque e quindi con nuovi nidi sempre più a nord, ed è il lato meno positivo. D'altra parte le popolazioni di tartarughe stanno aumentano, per tanti motivi legati anche alla consapevolezza delle persone. Speriamo quindi non si tratti solo del riscaldamento ".

Ad aprire poi il treno degli interventi tecnico scientifici è stato il professor Fulvio Garibaldi, del Distav Unige, illustrando quali tipologie di tartarughe popolino il mediterraneo concentrandosi appunto sulla Caretta Caretta, animale abituato a trascorrere in mare moltissimo tempo spiegando come sia importante preservare il luogo della nidificazione.

Tra i primi intervenuti sul posto, insieme a biologi ed esperti dell'Acquario di Genova e il personale di Arpal, proprio per localizzare il nido e tutelarlo, lo scorso settembre l'associazione "Menkab - Il respiro del mare", i cui volontari sono rimasti sul posto per giorno e notti a monitorare l'eventuale schiusa di altre uova, come ha potuto testimoniare la presidente Giulia Calogero.

Su ecologia e minacce dell'evento è intervenuto poi Nicola Pussini (Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Val d’Aosta) prima di passare la parola a chi questo fenomeno lo conosce da tempo. Franca Baldessin (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Veneto) ha raccontato l’avvistamento di una tartaruga mentre scavava la buca per deporre, la sorveglianza del nido e la schiusa, e il ritrovamento di un secondo nido, individuato lungo la costa meridionale del Veneto, zona nota per la movida specialmente d'estate.

E' toccato poi a Cecilia Mancusi (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana) e Marco Zuffi (Università di Pisa) condividere l'esperienza sviluppata negli scorsi anni e le buone pratiche nella gestione degli eventi di nidificazione in Toscana, dove dal 2013 al 2021 sono stati registrati 23 eventi di nidificazione, per un totale di 2082 uova deposte e 844 piccoli nati con una percentuale di successo di nascita pari al 46%, e dove la Regione ha lanciato una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta al grande pubblico su come individuare le tracce di una possibile nidificazione sulla sabbia, grazie al quale è possibile oggi impostare anche in Liguria un percorso di informazione e sensibilizzazione che riprende e amplifica le loro linee guida.

L'opera di sensibilizzazione verso i fruitori della spiaggia passerà anche per l'infografica studiata dagli studenti della classe 1G dell’Ipsia "Da Vinci", ideatori del logo, della locandina e dei pannelli che verranno posti lungo il litorale finalese e presso gli stabilimenti balneari della cittadina. Il lavoro dei ragazzi è stato coordinato e supervisionato da Roberta Parodi, Responsabile Servizi Educativi dell’Acquario di Genova insieme alle docenti Eleonora Massaferro, tecniche professionali per i servizi commerciali, Gaia Sechi, laboratorio espressioni grafiche, Milena Paltro, inglese, Martina Mazzeo, scienze della terra.

A conclusione, Dario Ottonello di Arpal ha presentato "Li.Bi.Oss.", la piattaforma informatica regionale di libera consultazione contenente oltre130.000 record sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure.

Con l'omonima app i cittadini possono non solo consultare i dati ma anche inviare direttamente le segnalazioni, attraverso un accreditamento tramite Spid e con percorsi differenziati: le segnalazioni vengono validate da parte di esperti del settore e quelle relative alle specie ritenute sensibili, come la Caretta Caretta, sono escluse automaticamente dalla visibilità pubblica per ragioni di tutela.

Laura Castellano, Curatrice del settore Mediterraneo e Rettili dell’Acquario di Genova, ha presentato quindi il vademecum messo a punto coi colleghi veneti, toscani e francesi (presenti a Capo San Donato lo scorso settembre) che illustra come riconoscere e interpretare le tracce delle tartarughe sulle spiagge, come comportarsi in caso di avvistamento di tracce, di esemplari intenti a risalire la spiaggia, scavare la buca o deporre le uova.

Il Vademecum

In caso di avvistamento delle tracce di tartaruga sulla spiaggia, di ritrovamento di un esemplare di tartaruga appena nato o di un nido, ecco la procedura individuata dagli esperti per un’ottimale gestione dell’evento.

Chiamare il “Numero Blu” 1530 della Guardia Costiera (chiamata gratuita disponibile h24) per segnalare la scoperta di un nido o il ritrovamento degli esemplari.

CHE COSA SI PUO’ FARE SUBITO PER PRESERVARE IL NIDO

Fotografare o riprendere il sito, le tracce e, se c’è, la tartaruga, senza flash e mai frontalmente, in silenzio per non spaventarla ed interrompere la nidificazione. Non toccare per alcun motivo, né la tartaruga adulta, né i piccoli.

Avvisare il proprietario o concessionario dell’area.

Individuare il perimetro dello scavo, delimitandolo provvisoriamente, senza infilare bastoni o altro nella sabbia per non danneggiare le uova.

Spostare lettini e ombrelloni prima dell’arrivo dei turisti e transennare con un perimetro di sicurezza di almeno 3 metri.

Non pulire la zona con alcun mezzo, per non cancellare le tracce.