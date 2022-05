Savona, la prima rata della Tari scade il 16 maggio ma la cartella non arriva: il comune al lavoro per una proroga

Il pagamento della prima rata della Tari scade lunedì 16 maggio e molti savonesi non hanno ancora ricevuto le cartelle.

Sono tanti i cittadini che al momento, a meno di una settimana dalla scadenza del pagamento della prima tranche della tassa dei rifiuti, oltre a non conoscere ancora l'importo, rischiano di o non riceverla ancora o di pagarla in ritardo.

Il comune però oggi nella giunta comunale dovrebbe varare una proroga per consentire a tutti di ricevere le cartelle che prevedono oltre al pagamento unico delle tre rate (sempre con scadenza al 16 maggio) anche le scadenze per la seconda e la terza il 16 luglio e 16 settembre.

"Gli avvisi sono già arrivati ed alcuni li hanno ricevuti via pec, ma il servizio postale ha avuto qualche carenza - ha detto l'assessore al bilancio Silvio Auxilia - Provvederemo a dare una breve proroga (probabilmente fino a fine mese. ndr) e a limitare il disagio".

"Lo sappiamo e non è ancora ufficiale, me ne sono occupato, domani ufficialità per una breve proroga.

Il servizio postale ha avuto qualche carenza, se arriva venerdì e la scadenza e lunedi o anche dopo una persona può arrabbiarsi. Provvederemo a dare una breve proroga e a limitare il disagio.

Il prossimo anno nel frattempo la tariffa della tassa vedrà un incremento medio del 4.5% a causa di 800mila euro di crediti insoluti.

"Sarà presente un decremento medio del 6% per tutte le utenze non domestiche e un incremento delle utenze domestiche calmierato fino all'azzeramento dell'incremento per i nuclei familiari con figli: fino a tre persone c'è un incremento al 2.5%, 4 persone siamo allo 0.75% medio e superiore alle 4 persone c'è un decremento" aveva sottolineato durante la prima commissione consiliare del 13 aprile scorso Auxilia.