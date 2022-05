Soccorsi mobilitati nella tarda mattina odierna ad Osiglia per una donna giunta al termine della gravidanza.

L'allarme è stato lanciato in via Bottazzo e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. La centrale operativa del 112, per abbreviare i tempi di intervento, ha mobilitato l'elisoccorso Grifo.

La donna, secondo quanto riferito, è stata trasportata all'ospedale San Paolo di Savona, reparto ostetricia e ginecologia.