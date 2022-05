In che modo tracciare un pacco Vova - Vova Post?

Vova Post è una piattaforma online che offre la spedizione gratuita in tutto il mondo per prodotti a basso prezzo pubblicizzati per conto di molti venditori. Il portale online facilita la vendita di ogni tipo di merce, comprese borse, orologi, accessori, elettronica, abbigliamento donna, abbigliamento uomo, calzature, articoli per la casa, ferramenta e piante da giardino, telefoni cellulari e tante altre tipologie di prodotti a prezzi molto competitivi.

Vova post è particolarmente apprezzata dai rivenditori e dalle aziende con sede nell'UE e negli Stati Uniti, che ordinano prodotti a prezzi bassi da commercianti cinesi che utilizzano la piattaforma e rivendono prodotti a prezzi più elevati nel mercato occidentale. Poiché la piattaforma offre una vasta gamma di scelte, con prezzi variabili a seconda del livello di qualità richiesto dai clienti, è un'ottima soluzione per le aziende per trovare i prodotti che corrispondono al proprio target di clientela.

Come avviene la consegna dei pacchi Vova Post?

Vova Post utilizza diversi corrieri per consegnare i propri prodotti. Offre prodotti che vengono consegnati in oltre 200 paesi in tutto il mondo e pertanto si avvale di diversi corrieri. Tra i vettori cinesi possiamo annoverare YanWen, Chuckou1, SF Express, SunYou, 4PX, China Post e China EMS. Poi ci sono altri corrieri specializzati in consegne negli Stati Uniti, in America del Sud, in Europa e così via.

Tracciamento Vova Post con Ordertracker

Se desideri tracciare un pacco, la piattaforma Ordertracker offre il tracciamento Vova post per tutti i corrieri più famosi e migliaia di altre società di logistica ed e-tailer. Quando utilizzi Ordertracker, non è necessario inserire alcuna informazione sul proprio account Vova Post. Ti basta andare semplicemente sul sito Ordertracker con il tuo numero di tracciamento Vova Post, che riceverai una volta che la conferma di acquisto sarà stata effettuata sul sito o in un'e-mail di conferma. Una volta nella home page di Ordertracker, incolla il tuo numero di tracciamento Vova Post nella barra di ricerca rossa, fai clic su “Rintraccia un pacco” e ottieni risultati immediati sulla posizione e sullo stato del tuo ordine.

Quanto tempo impiega Vova Post per la consegna?

I tempi di consegna di Vova Post dipenderanno dal prodotto (dimensione, peso e tipo), nonché dal paese da cui è stato spedito l'articolo e dall'indirizzo di consegna finale. Per ottenere un tempo di consegna stimato su un prodotto Vova Post, nella pagina del prodotto, dovrai selezionare la destinazione in cui desideri che il prodotto venga consegnato. Una volta completato questo campo, apparirà un tempo di consegna stimato. La consegna dei prodotti può richiedere da 10 a 60 giorni lavorativi. Poiché molti dei prodotti elencati sul sito Web provengono dalla Cina, le consegne da lì, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, richiedono solitamente un minimo di 25 giorni. Ulteriori ritardi possono anche essere causati da disbrigo doganali, maltempo e così via.

Per saperne di più sul tracciamento di pacchi Vova Post ti rimandiamo alla piattaforma Ordertracker dove potrai approfondire l'argomento.