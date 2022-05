"Ipotesi di nuova viabilità per Savona": l'11 maggio un incontro alla Ubik

"Ipotesi di nuova viabilità per Savona". Progetto per il collegamento di Villapiana con il mare, l'ospedale, con Albisola, con l'autostrada. L'appuntamento è fissato per mercoledì 11 maggio alle ore 18 presso la libreria Ubik di Savona.

Il progetto prevede la costruzione di un passante stradale in una galleria che colleghi Villapiana (da via Falletti) con il lungomare Matteotti (zona Assonautica). Questo passante lungo circa 900 ml (che utilizzerebbe in parte la sede della galleria Cadimora ora in disuso, ed in parte verrebbe costruito ex novo) permetterebbe di mettere rapidamente in comunicazione il quartiere di Villapiana con l'ospedale, con la zona Margonara e con l'autostrada (Casello di Albisola), permettendo una forte riduzione del traffico in Via Torino e via Piave.

Il relatore dell'incontro sarà Giuseppe Procopio, referente del comitato viabilità piazza Saffi-Villapiana.