"Living Sky", il nuovo videoclip del musicista Matteo Garbarini ambientato tra le bellezze savonesi

Da sabato sera 7 maggio,è disponibile il videoclip di Living Sky, del savonese Matteo Garbarini. Il lancio del video musicale è avvenuto durante lo spettacolo di sabato sera, in compagnia di Gospel Voice Tieni Viva la Voce e FlashArt di Varazze per dare vita a un appuntamento dedicato alla pace, per portare un messaggio di sensibilizzazione e speranza, contro tutte le guerre del mondo.

Il videoclip musicale proiettato su un maxi schermo per fare da sfondo all’evento, premiato a febbraio al Festival del Videoclip di Sanremo, è andato online sulla piattaforma streaming di youtube durante la serata di sabato e sta crescendo costantemente nelle visualizzazioni, vedendo anche la condivisione da parte di diversi Enti sul territorio e aziende internazionali che operano nel mondo della musica.

Il videoclip Living Sky, è anche uno specchio della nostra Liguria, girato tra mari e monti, offre degli scorci del nostro territorio unici e incredibilmente belli che stanno girando sul web insieme alle note del brano composto da Garbarini.

La tematica del brano, il senso di libertà, il senso di appartenenza e la ricerca interiore costante nella vita, vanno a pari passo con il ritmo incalzante della canzone Living Sky in cui il “cielo vivente” diventa metafora in contrapposizione alla staticità delle emozioni del nostro tempo. Il protagonista ritrova lo smarrimento nei gesti più semplici e sinceri della quotidianità: una madre che gioca con il suo bambino, dei ragazzi su di uno skate, altri che giocano a palla fino ad arrivare a degli adulti che pericolosamente “giocano” alla guerra mascherarsi da soldati, aneddoto di come la società spesso porti ad una disarmonia di emozioni contrastanti, un chiaro riferimento anche alle guerre, di cui stiamo assistendo in questo periodo. Ma la pace interiore viene poi ritrovata nell’osservazione dei luoghi, del tempo e dello spazio, grazie al Cielo Vivente che ci abbraccia tutti.

Realizzato dal regista Alfonso Cioce, il video musicale di Living Sky l’inedito scritto dal chitarrista savonese Matteo Garbarini, anche colonna sonora del film “Vivo!”, è stato premiato al Festival del Videoclip di Sanremo.

Matteo Garbarini è un musicista noto nel panorama ligure. Nel 2015 si è esibito alla Fiera Internazionale della Musica davanti ad Eddie Kramer, storico produttore di Jimi Hendrix, dei Beatles, dei Led Zeppelin, dei Rolling Stones e altri, portando la propria personale interpretazione dei brani di Hendrix e ricevendo i complementi personali del grande produttore.

Insieme alle esperienze dal vivo a contatto con il pubblico, Garbarini è compositore di brani propri e di colonne sonore. Dal 2019 scrive musiche per MFL FILM e nel 2021 ha scritto la colonna sonora per il film “Vivo!” del regista Alfonso Cioce. ed è endorser per NDS music. Nel corso degli anni ha messo a segno diverse collaborazioni in studi di registrazione per l’incisione di album di vari artisti.