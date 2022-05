Elezioni 2022, ecco "Borghetto Domani": "Vogliamo trasformare il bruco in farfalla" (FOTO e VIDEO)

"Borghetto domani" ha ufficialmente iniziato la propria campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. La lista guidata dal candidato sindaco Pier Giorgio Giraldi è stata infatti presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il point elettorale di via Ponti.

"Qualcosa del nostro programma lo abbiamo anticipato, ci sono state chieste quali fossero le nostre priorità: girando per il paese ogni giorno incontro una criticità, da lavorare ce n'è - ha dichiarato il candidato sindaco - le amministrazioni precedenti ci hanno lasciato un patrimonio strutturale di livello, anche se quest'ultima un po' meno delle altre. Abbiamo tante strutture tenute bene, come il palazzetto dello sport, altre che necessitano di una rivisitazione: in primis la piscina comunale. In generale Borghetto parte da una posizione abbastanza buona, servirà mettere a punto tutto il possibile per rendere il paese più bello e accogliente".

"Vogliamo trasformare il bruco in farfalla - ha aggiunto Giraldi - la struttura c'è, bisogna valorizzarla. Problema sicurezza? Lo affronteremo con decisione, come tutti gli argomenti qualora otterremo il consenso della cittadinanza".

Nel corso della conferenza stampa è stato affrontato il tema delle proprietà comunali ("bisogna rimetterle a disposizione della comunità") con un passaggio in particolare sul centro anziani: "Abbiamo raggiunto un obiettivo ancora prima di esserci presentati, è stato riaperto dopo che ne abbiamo parlato nelle nostre prime interviste - ha sottolineato come orgoglio Giraldi - Se non ci fossimo presentati probabilmente sarebbe ancora chiuso".

Il candidato sindaco ha poi elencato esempi di situazioni positive del paese: "Cimitero del mare, scuole, palazzetto dello sport sono tenuti molto bene". Un impegno, poi, è stato annunciato per la rimozione delle barriere architettoniche: "Diverse persone con problemi di mobilità ci hanno segnalato difficoltà nel vivere pienamente il paese: le proprietà pubbliche devono essere perfettamente agibili a tutti".

Affrontata poi la vicenda legata a Via dei Peschi: "Sembra una boutade elettorale, presenta una criticità importante - ha detto Giraldi - i mezzi di soccorso non riescono a transitare. Bisogna intervenire".

Tema caldo di questi giorni è il raddoppio ferroviario: "Faccio notare una cosa - ha spiegato il candidato sindaco - il Comune ha avuto una chance che questa amministrazione ha bellamente sprecato. Entro dicembre 2021 Regione ha mandato una informativa ai paesi interessati dall'opera inerente ad eventuali criticità da segnalare: due comuni non hanno segnalato criticità, tra questi il nostro".

E sull'incontro svoltosi ieri con le associazioni di categoria e il commissario Macello: "Anche in questa occasione sono state omesse le criticità - il pensiero di Giraldi - In sede ufficiale Borghetto non ha avuto nulla da dire: da un lato si ammicca agli agricoltori, quando invece a parlare sono gli atti chi deve impegnarsi non l'ha fatto. Se andremo alla guida di questa città, faremo una battaglia aspra per ottenere il massimo indennizzo per l'impatto ambientale che il paese inevitabilmente subirà e per fare in modo che l'attuale sedime ambientale venga riqualificato".

"Grave non aver convocato la minoranza all'incontro di ieri - hanno inoltre fatto sapere da "Borghetto Domani" - ciò dimostra che si è trattato solo di una passerella elettorale".

Il programma per il turismo? "In caso di elezione sicuramente stileremo un calendario di eventi, le competenze non ci mancano - ha annunciato il candidato al ruolo di primo cittadino - Idee? Prima è necessario verificare il bilancio, dopodiché si vedrà. Sarà comunque necessario in primis rendere il paese attrattivo. Come? Ad esempio con le pulizie non solo luglio e agosto, ma tutto l'anno. Idee per lo sport? Ripristinare il torneo calcistico in grado di attrarre molti bambini sul nostro campo sportivo che vorremmo in sintetico. Ci piacerebbe anche organizzare eventi per le leve giovanissime, ad esempio i primi calci, nella piazzetta del centro storico. A proposito di centro storico, c'è necessità di rivitalizzarlo così come molo marinai d'Italia".

"Abbiamo una lista con gente che sa quello che serve ad ogni singolo settore - ha dichiarato ancora Giraldi - Penso che affronterei l'incarico con molta umiltà, ho molto ancora da imparare. Se vinceremo noi non sarò il sindaco despota, ma sarò con tutti gli altri componenti della lista al servizio dei cittadini: il programma vero lo costruiremo con la gente, saranno loro che ci diranno cosa fare"

Chiosa finale dedicata alla figura di Daniela Guzzardi: "Non ha bisogno di presentazioni, sono onorato di averla in lista con noi - ha concluso Giraldi - dimostra che abbiamo la vicinanza di quella che alle scorse elezioni è stata la lista del candidato Villa".

Oltre al candidato sindaco ecco chi sono gli altri componenti della lista: Davide Andreis, commerciante; Santino Arena, antiquario; Antonio Basso, medico di famiglia; Cinzia Bertorello, parrucchiera; Jennifer De Zanet, architetto libero professionista specializzata in progettazioni ecosostenibili; Anna Ferrante, pensionata attiva ed ex presidente della Pro Loco; Daniela Guzzardi, consigliere uscente; Maria Grazia Oliva, mamma e moglie a tempo pieno, consigliere uscente; Alessio Reale, laureando in Giurisprudenza e consigliere F.C.D. Borghetto 1968; Giorgia Rocco, vicecomandante Polizia Locale di Pietra Ligure; Gianfranco Sarpero, pensionato ed ex coordinatore responsabile della Protezione Civile; Pietro Sorrentino, commerciante, titolare del Pub Atlantic.

"Borghetto domani" sfiderà la lista "Borghetto c'è" del candidato sindaco Giancarlo Canepa.