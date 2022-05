Consiglio regionale, due interrogazioni sulla Sanità savonese. Sul Pronto Soccorso di Albenga, risposta lapidaria: “Non ci sarà, ma l’ospedale non verrà depotenziato”

Due le interrogazioni presentate nel pomeriggio nel corso del Consiglio regionale riguardanti la Sanità del territorio del savonese: una da parte del consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello sul rischio di interruzione del servizio delle cure palliative nell’Asl2 e l’altra dal consigliere regionale Ferruccio Sansa in merito all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Nello specifico, il consigliere Arboscello ha presentato un’interrogazione sulla struttura di Terapia del dolore di Asl2 che avrebbe avuto un incremento di richieste, ma può contare solo su 8 medici, destinati a scendere a cinque per prossimi pensionamenti e che il concorso per l’assunzione di due medici non fornirà una risposta alla carenza di specialisti. Arboscello ha chiesto quando è previsto l’adeguamento dell’organico della struttura.

Il presidente con delega alla sanità Giovanni Toti ha ricordato l’avviso pubblico per assumere due unità a tempo determinato, già effettuato nelle more dell’espletamento del concorso, e il concorso pubblico per due posti a tempo indeterminato in fase di pubblicazione su Bur per coprire il turn-over 2022. Il presidente ha aggiunto che nella programmazione delle assunzioni che Asl2 sta predisponendo, compatibilmente con gli spazi di manovra finanziaria, potranno essere previste ulteriori assunzioni a tempo indeterminato.

“Siamo consapevoli della carenza di specialisti, ma è pur vero che su un tema così importante come quello delle cure palliative, affidarsi solo a un concorso senza avere un piano B per garantire la certezza della cura non è sufficiente”, ha commentato il consigliere Arboscello.

“I due medici annunciati da Toti per colmare le carenze della struttura che si occupa delle cure palliative in Asl 2 sono insufficienti: un numero che non riesce a coprire neanche i prossimi pensionamenti. Su 8 medici che si occupano di Terapia ne rimarranno infatti solo cinque - prosegue -, un numero che non è in grado già oggi a andare in contro alle richieste, visto che ad esempio in Val Bormida c’è stato un incremento di 170 pazienti oncologici e con patologie neurodegenerative presi in carico dalla struttura e ad occuparsene è un solo medico. Nei distretti del Savonese, Albenganese e Finalese, assistiamo a un incremento di 605 pazienti, gestiti da sei medici. Sono i numeri a dire che serve al più presto un congruo incremento del personale”.

“Siamo consapevoli della carenza di specialisti - osserva il consigliere - ma è pur vero che su un tema così importante serve una soluzione che dia la certezza della cura. Non ci si può affidare alla speranza che il concorso vada bene, serve un piano B nel caso in cui non andasse a buon fine”.

"Siamo estremamente preoccupati per la nuova emergenza personale riguardante il dipartimento cure palliative che colpisce anche il nostro ospedale; la mancanza di progettazione sanitaria, da parte di Regione Liguria, rischia di ricadere sempre più duramente sui cittadini savonesi - ha aggiunto quindi il segretario cittadino savonese dei Dem, Stefano Martini - Stiamo portando avanti, insieme all’amministrazione comunale, un lavoro importante sul tema sanità, il Presidente Toti inizi ad ascoltare i comuni".

Il consigliere Ferruccio Sansa ha invece presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di superare le lunghe liste di attesa per effettuare visite di routine e quali presidi di emergenza siano previsti per l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Il consigliere ha rilevato che il Distretto 4 ha una popolazione residente di circa 60 mila abitanti e ha ricordato le manifestazioni per chiedere un Pronto Soccorso e un ospedale adeguati al territorio.

Nel merito, il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha assicurato che l’ospedale non verrà depotenziato, che il numero dei posti letto non diminuirà e che ospiterà, fra l’altro, chirurgia protesica, chirurgia generale, “day surgery”, la riabilitazione e la radiologia. Il presidente ha ribadito che il Pronto Soccorso non è previsto in quella sede, ma che, una volta superata la fase Covid, i nuovi servizi dell’ospedale contribuiranno ad abbattere le liste di attesa.