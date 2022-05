Bimbi in piazza per la pace in Ucraina: il flash mob dell'Unicef a Savona (FOTO e VIDEO)

Un flash mob da parte di Unicef per la pace in Ucraina. L'evento si è tenuto nella mattinata odierna in piazza Sisto a Savona.

La presidente del comitato provinciale Veronica Cocumazzo, le insegnanti e i bambini della scuola dell'infanzia "Sguerso" e della primaria "Mazzini" (classi seconde) sono scesi in piazza per dire no alla guerra, animando il centro cittadino savonese. Presente anche la vice sindaco Elisa Di Padova.

Durante l'allegra manifestazione i bimbi hanno cantato una ninna nanna in ucraino, dedicata alle mamme dell'associazione Pokrova sezione di Savona, e "Bella Ciao", il canto che viene associato alla resistenza partigiana.