Varazze, Istituto Is.For.Coop. protagonista nella 1^ edizione del Concorso di Caffetteria dedicato al ricordo di Alessandro Bonacci (FOTO)

Gli allievi dell'Istituto Is.For.Coop. di Varazze, percorso triennale IeFP per Operatore della Ristorazione, hanno vinto il primo e il terzo premio della 1^ edizione del Concorso di Caffetteria Alessandro Bonacci I.P.S.S.A. Nino Bergese, dedicato all’arte del caffè espresso, in ricordo del docente Alessandro Bonacci.

Il concorso è stato suddiviso in due sessioni, la prima riservata a due allievi delle classi seconde per ogni Istituto Alberghiero ed Ente di formazione professionale della Regione Liguria, la seconda con le stesse modalità, ma riservata agli allievi dell’Istituto Nino Bergese. Fra i numerosi allievi partecipanti, Aurora Brozzu e Martina Molinari dell'Istituto Isforcoop di Varazze, preparate e sostenute dal loro docente Roberto Marioli dell'area professionale bar e caffetteria, si sono aggiudicate rispettivamente il primo e il terzo premio in palio.