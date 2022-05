L'incidente, le operazioni, la riabilitazione e la fine dell'incubo: i ringraziamenti di un paziente al personale del Santa Corona

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera.

"Nel corso della propria vita può capitare di dover affidare se stessi alle cure di un medico. Che si tratti di un percorso di cura o di un intervento chirurgico, il sentimento che si prova al termine del periodo terapeutico è sicuramente di gratitudine.

Purtroppo esattamente due anni fa sono stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale in moto, quando all’improvviso un automobilista mi ha tagliato la strada facendomi cadere rovinosamente a terra procurandomi una gravissima frattura che ha richiesto il trasporto d'urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure.

E ad oggi siamo di nuovo qui, terza ed ultima operazione, forse, è la fine di un incubo!

In questo percorso ho avuto la fortuna di incontrare personale medico qualificato, sempre pronto e disposto a dare risposte in modo garbato ed esauriente; sono stati due anni molto complicati, difficile spiegare emozioni e stati d'animo in un semplice post ma scrivo questa lettera spinto da un sincero e profondo sentimento di stima, per il mio 'angelo custode', il dottor Marcello Federici, primario del reparto di traumatologia dell'ospedale di Santa Corona, insieme a suo padre, che rappresenta il perfetto connubio di professionalità e umanità.

Quell'umanità solare, carica di energia positiva, l'energia di chi ama il proprio lavoro e lo fa con sguardo attento verso l'altro. Grazie di vero cuore per ciò che sei e per ciò che fai, sei il numero uno.