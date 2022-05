Frana sulla Sp12 Savona-Altare, la Provincia approva il progetto per interventi da 450mila euro

450mila euro per i lavori sulla SP12 Savona-Altare al km 14+900 colpita dall'alluvione dello scorso 4 ottobre.

La Provincia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione e messa in sicurezza della carreggiata stradale della strada provinciale all'altezza di Savona nella quale si sono registrati danni ai manufatti che ad oggi hanno subito un peggioramento e che avranno bisogno di un ripristino nel più breve tempo possibile, per non arrivare ad un completo degrado con possibili ripercussioni sulla viabilità.

La strada era stata interessata da uno smottamento a monte con la demolizione del muro di controripa e delle opere di smaltimento acque, con un conseguente restringimento della corsia a monte, e l’istituzione di un senso unico alternato, che ne compromette il grado di sicurezza.

Gli interventi saranno eseguiti nell'entroterra del comune di Savona e il progetto riguarda la messa in sicurezza della banchina stradale in frana tramite il consolidamento della banchina del piano viabile con lo scopo di mettere in sicurezza il tratto di provinciale.

"La SP12 è soggetta alle problematiche che riguardano il gelo e la neve presente ogni anno nella stagione invernale che mette a dura prova il manto stradale e le opere stradali accessorie, anche in considerazione della inadeguata manutenzione ordinaria, che a causa delle ultime vicissitudini che riguardano le ristrutturazioni delle Provincie, hanno portato nelle casse delle stesse sempre meno fondi e possibilità di interventi mirati - hanno spiegato da Palazzo Nervi - Tali situazioni, ripetute negli anni, e la mancanza di fondi necessari al mantenimento dell'intero manto stradale, ha provocato il degrado di tratti di asfalto, che presentano in alcuni tratti buche ed avvallamenti pericolosi alla viabilità, anche nel periodo primaverile ed estivo, per la presenza di un notevole traffico, anche di cicli e motoveicoli e ha portato ad un peggioramento delle pavimentazioni stradali, che in alcuni casi sono al limite della percorribilità ai fini della sicurezza stradale e che sono ormai tappezzate di cartelli di segnaletica di pericolo, di limitazione di carico e di limite di velocità, al fine di avvertire gli utenti delle problematiche dei vari tratti di strada".

L'intervento, sarà finanziato dal Consiglio dei Ministri come evento meteorologico eccezionale e realizzato dopo l’inserimento nei documenti di programmazione della Provincia.