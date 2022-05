L'estate è alle porte, filtra ottimismo tra balneari e albergatori: "Confidiamo in una stagione positiva" (VIDEO)

C'è ottimismo nelle prospettive del mondo alberghiero e di quello balneare in vista dell'estate. Con la bella stagione ormai alle porte, le sensazioni degli addetti ai lavori del savonese sembrerebbero infatti indicare in futuro prossimo particolarmente roseo dopo un periodo storico fortemente condizionato dalla pandemia e dalle sue conseguenze:

"Confidiamo in una stagione positiva - ha dichiarato Enrico Schiappapietra del Consorzio Obiettivo Spiagge - abbiamo avuto una importante liberalizzazione dal punto di vista delle distanze, delle misure, delle regole. Il Covid non è passato ma lo abbiamo affrontato in questi due anni in maniera seria e importante, non abbiamo avuto alcun cluster in nessuno dei 1200 stabilimenti balneari della riviera ligure. Sanificazione e quant'altro sono sempre presenti, ci aspettiamo un grande flusso perché c'è tanta voglia: lo abbiamo visto a Pasqua, con un po' di sole c'è stata subito tanta affluenza".

"Le presenze degli stranieri? Purtroppo abbiamo perso tutto il turismo dell'est - ha aggiunto Schiappapietra - un turismo importante ed economicamente significativo, ma abbiamo turisti francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi che stanno frequentando la riviera già da marzo e aprile e siamo certi che continueranno a frequentare la nostra spiaggia e le nostre strutture".

"Siamo molto ottimisti - ha confidato Stefania Piccardo, presidente dell'Unione Provinciale Albergatori - il mese di maggio non è particolarmente richiesto anche per colpa di qualche giornata di brutto tempo, le prospettive per la stagione però sono molto positive: le prenotazioni ci sono e sono per periodi abbastanza lunghi. Il problema del personale? Stiamo cercando di studiare qualche soluzione, a partire da una proposta di rinnovamento del contratto sia nazionale che di secondo livello, oppure prendendo contatti con istituti e scuole di formazione all'estero. Abbiamo in mente di fare anche una campagna promozionale nelle scuole alberghiere della zona per far conoscere il nostro lavoro e farlo amare".