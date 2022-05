Mascherine, dal 16 maggio niente più obbligo negli aeroporti

Un ulteriore passo in avanti per il ritorno alla normalità sarà raggiunto il 16 maggio, quando entrerà in vigore l'aggiornamento delle misure di sicurezza dell'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA), che prevede non sia più raccomandato indossare la mascherina all'interno degli aeroporti dell'Unione Europea. L'agenzia lo ha comunicato insieme al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) commentandolo come “un grosso passo verso la normalizzazione dei viaggi in aereo”.



Niente più mascherina in aeroporto, e in aereo? È probabile che anche a bordo degli aeroplani si andrà verso un allentamento delle restrizioni, ma potrà essere previsto dai paesi di partenza o di arrivo, che i passeggeri debbano indossare comunque i dispositivi di protezione. La mascherina, inoltre, è comunque raccomandata per chi durante il volo avrà bisogno di tossire o starnutire, “per rassicurare gli altri passeggeri a bordo”.