Plodio, in arrivo un percorso pedonale lungo la Sp 11: firmata convenzione con la provincia

Protocollo d'intesa tra la provincia e il comune di Plodio per la realizzazione nel centro abitato di un percorso pedonale "di sicurezza" lungo la Sp 11.

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale, l'installazione dei rilevatori luminosi di velocità, nuovi attraversamenti pedonali segnalati e la rimodulazione dei limiti di velocità in alcuni tratti.

"Ringrazio la provincia di Savona - spiega il sindaco Gabriele Badano - Si tratta di un piccolo passo avanti per la sicurezza della popolazione. La Sp 11 è la nostra main street e i cittadini di Plodio hanno il diritto di poter fare una passeggiata, o andare in bici, in piena sicurezza".

Il percorso pedonale sarà finanziato per intero dal comune con fondi governativi ottenuti lo scorso anno per la messa in sicurezza del territorio: "Il costo per la realizzazione del progetto è stato quantificato in circa 20 mila euro (il finanziamento governativo era di 30 mila euro, ndr) - conclude Badano - Avevamo consegnato i lavori già lo scorso anno. L'asfaltatura della Sp 11 messa in campo dalla provincia (che ringraziamo nuovamente) ha posticipato il tutto (LEGGI ARTICOLO)".