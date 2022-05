Tappa ad Albenga per Giovanni Bloisi, il “Ciclista della Memoria”

Ci vuole lentezza per osservare e comprendere appieno ciò che accade e che ci circonda, diversamente, con l’assillo del tempo, non si colgono le sfumature e si vivono con distrazione esperienze che così non possono portarci alla riflessione e lasciare ricordi ed emozioni. Nei suoi viaggi in bicicletta, Giovanni Bloisi, “Il ciclista della Memoria”, come lo ha definito il giornalista Matteo Fontana, si prende il tempo di osservare, ascoltare e dialogare con l’ambiente.