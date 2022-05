“Savona”: torna sulle scene il cantautore ligure Stefano Lombardo con un brano dedicato alla sua città

Il nuovo singolo del cantautore Stefano Lombardo si intitola “Savona” ed è in uscita il 20 Maggio su tutte le piattaforme digitali e su Youtube con un video visual ufficiale.

Il brano, caratterizzato da un sound fresco, ma con sfumature e citazioni pop anni 80, segna il ritorno sulle scene dell’artista dopo molto tempo. L’autore lo dedica alla città che lo ha visto crescere durante l’adolescenza ed è parte di un nuovo progetto di cui per ora l’artista ha rivelato solo il titolo : “Teiere Spaziali”.

La canzone è stata interamente scritta di getto, nata, progettata e pre-prodotta dall’artista a casa, per poi viaggiare fino ad arrivare nelle mani di Francesco Adessi, produttore/autore per artisti famosi e autore di numerosi brani e sigle per la tv. Adessi ha prodotto il brano con la collaborazione dell’artista Enzo Anastasio in un assolo di Sax che accompagna per mano la canzone e che sembra voglia far parlare la città.