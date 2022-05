Borsa e investimenti: attenzione a Nasdaq, petrolio e fondi esg

Nelle ultime settimane all'incertezza che grava sui mercati finanziari si sono aggiunte nuove incognite a complicare la vita degli investitori: difatti il contesto macroeconomico e geopolitico già di per sé abbastanza cupo è stato ulteriormente appesantito dalle trimestrali non proprio positive rilasciate da alcune quotate statunitensi e dalle notizie sul versante Covid-19 che giungono dalla Cina. Questi nuovi temi costituiscono veri e propri elementi di disturbo che si vanno ad intrecciare con situazioni che ci si porta dietro ormai da molti mesi: non a caso, se la maggior parte degli analisti aveva preannunciato un possibile ridimensionamento dei numeri e delle prospettive di crescita delle aziende, le notizie provenienti dal paese del Dragone rappresentano un evento del tutto inatteso. Naturalmente gli effetti della reporting season si osservano soprattutto sui titoli azionari: in molti osservano con attenzione Wall Street, con focus sul Nasdaq, in quanto non solo è il paniere a più alto tasso di crescita, ma è anche quello che sta soffrendo più di tutti l'attuale congiuntura.

Costruire una strategia di investimento con i broker online

Naturalmente potrebbe risultare estremamente interessante monitorare da vicino le asset class inerenti gli argomenti fin qui introdotti, per sfruttare gli spunti operativi che le stesse dovrebbero fornire nel futuro prossimo. Tuttavia, come evidenziato dagli esperti di StartBorsa, portale di informazione finanziaria, è necessario implementare una strategia che sintetizzi investimenti strategici e operatività tattica in borsa, in modo da creare un portafoglio ben diversificato e difenderlo dai draw down innescati dalle fasi di risk off. Per mettere in pratica un modus operandi di questo tipo bisogna utilizzare specifici intermediari, in grado di offrire un'infrastruttura tecnologica di buon livello e profili commissionali sostenibili.

I servizi dei broker online rappresentano sotto questo aspetto una buona soluzione operativa, in quanto mettono a disposizione degli utenti una piattaforma di investimento con varie funzionalità in maniera del tutto gratuita. Inoltre i clienti sprovvisti delle competenze necessarie, per gestire i propri risparmi in autonomia, hanno la possibilità di utilizzare determinati sistemi atti a creare una strategia, replicando la view sui mercati di terze parti. Fra i tool più apprezzati equipaggiati con questi meccanismi non si può non citare eToro: il broker, infatti, permette di adoperare sia un social network proprietario sia prodotti finiti su singoli temi -come i benchmark esg nello specifico- chiamati copyportfolios.

Gli effetti del lockdown in Cina

Sul comparto equity, ovviamente, incide anche la situazione cinese, gli indici azionari di riferimento sono infatti tra i worst performer a livello globale, tuttavia lo sguardo degli addetti ai lavori è rivolto principalmente sugli effetti che il blocco della seconda economia mondiale può avere sulla supply chain. L'attuale contesto ricorda da vicino quello delineatosi allo scoppio della crisi pandemica nel 2020 e per alcuni versi è addirittura peggio: la politica covid free intrapresa dal Governo di Pechino sembrerebbe aver fallito, forse a causa delle varianti più contagiose del coronavirus, causando il blocco di una grande fetta della popolazione -e di PIL-, costretta al lockdown. Tutto ciò, come già accennato, ha numerose conseguenze: da nuovi ostacoli all'approvvigionamento di materie prime ad un possibile slowdown dell'economia.

È opportuno evidenziare però che fra gli analisti si fa largo con insistenza l'idea che la cristallizzazione del sistema produttivo cinese possa avere anche qualche risvolto positivo: in tanti ritengono che il prezzo del petrolio, com'è già accaduto nel 2020, potrebbe essere calmierato dal blocco delle attività, bilanciando in parte le pressioni derivanti dalla crisi geopolitica. A cascata si avrebbero benefici sul fronte inflazione e persino su alcuni temi di investimento, che hanno risentito fortemente del contesto. I fondi esg ad esempio nell'ultimo periodo hanno un po' risentito del rallentamento della transizione energetica, causata dallo slittamento della cessazione di alcune centrali di vecchia generazione.