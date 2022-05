Elementi essenziali di un sito web moderno per il business

Ogni azienda ha bisogno di un sito web che rifletta l’attività imprenditoriale, la mission e i valori che ne hanno determinato la creazione. Le basi tecniche su come creare un sito web si apprendono solitamente attraverso la frequentazione di corsi specialistici in grado di fornire delle conoscenze adeguate al compito. In tal senso, i corsi organizzati da Aulab rappresentano sicuramente una scelta vincente per tutte quelle persone che ambiscono a trovare in breve tempo un lavoro all’interno di un team di lavoro che si occupa della creazione di siti per il web. Ma per comprendere più nello specifico quali siano gli elementi che devono contraddistinguere una piattaforma virtuale in grado di assolvere nel miglior modo possibile i propri compiti, occorre soffermarsi su aspetti che ineriscono l’attività d’impresa in senso ampio e le strategie di marketing. Vediamo i più importanti.

1. Strategia e promozione

L’obiettivo di qualsiasi iniziativa di marketing legata alla promozione dell’attività d’impresa è quella di raggiungere il maggior numero di potenziali clienti possibile. Un sito aziendale, sotto questo profilo, non si discosta molto da quello che rappresentavano la televisione, la radio e gli altri strumenti promozionali più tradizionali. In ogni caso occorre che la sua creazione persegua degli obiettivi ben precisi in modo che si possa misurarne l’efficacia e che si possa, nel caso, trovare dei correttivi.

Un sito deve principalmente creare traffico e contatti e per farlo deve essere in grado di sfruttare qualsiasi carta a disposizione. Parliamo di newsletter, di collegamenti alle piattaforme social e di tutte le altre attività di marketing. Il traffico porta a una visibilità che permette di dar voce all’identità dell’attività d’impresa, ai prodotti e ai servizi offerti. In quest’ottica l’uso di immagini, loghi, contenuti e di qualsiasi altro elemento estetico può fare la differenza e il web developer deve quindi essere bravo ad adottare le soluzioni migliori in relazione al contesto.

2. Chiarezza e linearità

Essendo una vera e propria vetrina per i servizi offerti dalle aziende, il sito deve essere corredato da informazioni chiare all’interno di una struttura facile da usare e immediata per qualsiasi tipo di utente. Chi visita le pagine alla ricerca di informazioni deve aver modo di completare la propria missione senza troppi giri inutili, seguendo degli schemi logici ed evitando così di perdersi magari tra collegamenti senza senso che non fanno altro che lasciare frustrazione determinando quasi sempre la conclusione dell’esperienza di navigazione da parte dell’utente.

Le informazioni non devono solo riguardare beni e servizi, ma anche, se non soprattutto, quelle che sono le tutele e le garanzie per il cliente. Un’assistenza cliente all’altezza è il primo passo per creare un rapporto di fiducia che induce un semplice visitatore e scegliere una determinata proposta commerciale.

3. Un approccio personale

Un sito deve rispecchiare la personalità dell’azienda, e per farlo non deve uniformarsi agli schemi usati dalla concorrenza. Solo in questo modo scongiurerà il rischio di essere visto come la copia pedissequa di qualche altra piattaforma, magari più conosciuta. Non c’è niente di peggio per un attore del mercato, a prescindere dal settore in cui si propone, di essere considerato in maniera anonima. Meglio fare scelte anche coraggiose e rischiare per provare a mettersi in evidenza. Solo in questo modo si riuscirà ad attirare l’attenzione del cliente, incuriosendolo e spingendolo a tornare anche in futuro.

4. Le potenzialità dell’e-commerce

Se il guadagno principale dell’azienda è ricollegabile all’attività svolta online, allora il sito dovrà avere una personalizzazione che punti a rendere gli acquisti semplici, sia per il cliente, ma anche per il venditore stesso. Un sito e-commerce che si rispetti, inoltre, deve essere corredato da un numero maggiore di foto di qualità sui prodotti e da informazioni dettagliate e specifiche che permettano all’utente concludere l’affare con cognizione di causa. Il non vedere il prodotto di persona spesso rappresenta una barriera che può essere oltrepassata solo con una rappresentazione accurata di quello che si sta vendendo.