Legge regionale sulla sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale: ieri incontro Cgil, Cisl e Uil con i capigruppo consiglio regionale

Audizione ieri pomeriggio per i Segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil con i capigruppo del Consiglio regionale sulla legge sulla sicurezza di tutti i lavoratori occupati in ambito autostradale.



La Legge regionale, unica di questo tipo nel panorama nazionale, è nata nel 2020 dalla mobilitazione iniziata nel 2017 del sindacato sul territorio e riguarda tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori che nei vari ambiti operano sulle autostrade liguri.



"Nell'incontro - dichiarano i sindacati - è stato chiesto di dare seguito a quanto sancito nella norma – e in parte disatteso a causa dell’esplosione dell’emergenza pandemia - ossia l’istituzione di un tavolo regionale con tutti i soggetti coinvolti, dalle parti sociali alle istituzioni, agli enti gestori, per dare attuazione alla possibilità di intraprendere progetti inerenti la sicurezza".



"La legge votata all'unanimità dal Consiglio regionale ha diversi punti di forza tra cui la previsione di intese atte a rafforzare le competenze e le azioni di coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza, territoriali e di sito per garantire l’esercizio del diritto di accedere ai luoghi di lavoro collocati all’interno della piattaforma autostradale".



"Cgil, Cisl e Uil - concludono nella nota - hanno chiesto ai capigruppo di attivarsi con urgenza affinché la norma sia resa effettiva ed operante nel più breve tempo possibile".